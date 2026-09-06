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Fiere, Vicenzaoro: Squarcialupi (Federorafi): “export Stati Uniti segna +22%”

Fiere, Vicenzaoro: Squarcialupi (Federorafi): “export Stati Uniti segna +22%”

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Fiere, Vicenzaoro: Squarcialupi (Federorafi): “export Stati Uniti segna +22%” Adnkronos

(Adnkronos) – “Temevamo molto i dazi di Trump. Nel 2025 hanno influito molto sul nostro export, però nel 2026 vediamo un segnale positivo, con gli Stati Uniti che crescono al 22%. Un mercato che sembrava ormai chiuso ha riaperto le porte alla manifattura italiana”. Sono le parole di Maria Cristina Squarcialupi, presidente di Confindustria Federorafi, a Vicenzaoro September 2026, il salone internazionale dell’oreficeria e della gioielleria firmato IEG – Italian Exhibition Group, in programma fino all’8 settembre nel quartiere fieristico di Vicenza. 

economia

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Redazione Key4biz

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