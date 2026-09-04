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Fiere, Vicenzaoro: Squarcialupi (Confindustria Federorafi): “importante diversificare i mercati”

Fiere, Vicenzaoro: Squarcialupi (Confindustria Federorafi): “importante diversificare i mercati”

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Fiere, Vicenzaoro: Squarcialupi (Confindustria Federorafi): “importante diversificare i mercati” Adnkronos

(Adnkronos) – “È importante continuare a diversificare i mercati, cercare nuovi sbocchi e portare le nostre aziende in tutte le parti del mondo dove si possono commercializzare i nostri prodotti, che continuano ad essere il meglio per quanto riguarda design, creatività e manifattura”. A dirlo è Maria Cristina Squarcialupi, presidente di Confindustria Federorafi, partecipando alla giornata inaugurale di Vicenzaoro September 2026, il salone internazionale dell’oreficeria e della gioielleria di IEG – Italian Exhibition Group, in programma dal 4 all’8 settembre nel quartiere fieristico di Vicenza. 

economia

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Redazione Key4biz

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