Fiere, Vicenzaoro: Ermeti (IEG) “numeri eccezionali: 1300 brand e 900 buyer”

(Adnkronos) – “I numeri della manifestazione sono eccezionali: 1300 brand, di cui il 45% provenienti dall’estero, e 900 buyer che arrivano da 72 Paesi. Anche se siamo solo alla prima giornata, ci sono tutte le premesse per affermare che sarà un’edizione davvero straordinaria”. Sono le parole di Maurizio Ermeti, presidente IEG -Italian Exhibition Group, in occasione della cerimonia di apertura di Vicenzaoro September 2026, il salone internazionale dell’oreficeria e della gioielleria firmato IEG, in programma fino all’8 settembre nel quartiere fieristico di Vicenza.

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