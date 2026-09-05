Fiere, Vicenzaoro: Cavalieri (CIBJO): “Vicenza fondamentale per gioielleria e bellezza”

(Adnkronos) – “Per l’inizio delle celebrazioni dei 100 anni di CIBJO – Confederatione mondiale della gioielleria siamo partiti da Parigi, dove la Confederazione nacque nel 1926, ma, essendo l’attuale presidenza italiana, abbiamo scelto Vicenza come sede più idonea per continuare a celebrare questi 100 anni anche in Italia. Vicenza non è solo una città di fondamentale importanza nel campo della gioielleria, ma anche della bellezza in generale”. È quanto affermato da Gaetano Cavalieri, presidente di CIBJO – Confederatione mondiale della gioielleria, intervenendo al congresso organizzato dalla Confederazione a Vicenzaoro September 2026 in occasione dell’importante anniversario.

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