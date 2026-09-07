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Fiere, Vicenzaoro: Andreis (Federpreziosi): “turismo genera quasi 1 mld di euro in vendita gioielli italiani”

Fiere, Vicenzaoro: Andreis (Federpreziosi): “turismo genera quasi 1 mld di euro in vendita gioielli italiani”

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Fiere, Vicenzaoro: Andreis (Federpreziosi): “turismo genera quasi 1 mld di euro in vendita gioielli italiani” Adnkronos

(Adnkronos) – “La ricerca sul valore economico generato nel settore del gioiello dal turismo condotta da Format Research ha mostrato dati straordinari: all’interno del mercato del turismo si genera quasi 1 miliardo di euro dalla vendita di gioielli italiani. È un dato che ci fa sperare, ma al tempo stesso ci fa riflettere su quello che dobbiamo fare: dobbiamo formare i nostri giovani per inserirli nelle nostre attività in modo che questa diventi una catena di vendite internazionali e che anche l’esportazione continui”. Sono le dichiarazioni di Stefano Andreis, presidente nazionale Federpreziosi Confcommercio, intervenendo a Vicenzaoro September 2026, il salone internazionale dell’oreficeria e della gioielleria firmato IEG – Italian Exhibition Group, in programma fino a domani nel quartiere fieristico di Vicenza. 

economia

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Redazione Key4biz

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