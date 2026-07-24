Fiere: Bricolo (VeronaFiere), ‘bene iniziativa Farnesina per valorizzare filiera vinicola’

(Adnkronos) – “Il vino apre a tanti mercati e, secondo gli studi, dove si radica all’estero porta con sé anche una parte dell’agroalimentare che altrimenti farebbe fatica ad arrivare. L’iniziativa voluta dal Ministero degli Esteri, che ha il compito di coinvolgere gli istituti di cultura nell’attività di promozione che l’Italia fa all’estero a sostegno delle proprie aziende, per noi è fondamentale”. Lo ha detto Federico Bricolo, presidente di VeronaFiere, intervenendo alla giornata conclusiva della Conferenza delle Direttrici e dei Direttori degli Istituti Italiani di Cultura, svoltasi a Verona, in merito all’iniziativa del Ministero degli Esteri e della Cooperazione internazionale “Territori. Racconti di architetture e vino”, ideato insieme a Vinitaly per la valorizzazione all’estero della filiera vinicola italiana.

—

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Novità su Google, per aggiungere Key4Biz tra le tue fonti preferite, clicca qui

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz