Fibra ottica, i Comuni della Valle Sabbia si affidano a Mynet

Assegnato il bando Secoval: all’operatore di Montichiari l’erogazione dei servizi per 5 anni a tutti i comuni della valle. Mynet punta ad incrementare la copertura sul territorio bresciano, con un investimento già deliberato di 10 milioni di euro per la sola provincia di Brescia.

Mynet, dopo aver conquistato il primato europeo della velocità sulla fibra ottica di 50 Gbit/s sulla nuova tecnologia 50G-PON, torna nuovamente alla ribalta per un altro importante risultato: nelle scorse ore è stata formalizzata, da parte di Secoval, l’aggiudicazione del bando per l’affidamento del servizio di connessione a banda ultra larga e fonia VOIP per gli edifici pubblici del territorio della Valle Sabbia e dei Comuni aderenti al progetto per “la transizione digitale con i fondi PNRR per la digitalizzazione”. Il progetto prevede che l’operatore telefonico – la cui direzione strategica e commerciale ha radici a Montichiari – eroghi per cinque anni la totalità dei servizi ultrabroadband in fibra ottica in tutti i 25 Comuni della valle e in altri 7 Comuni limitrofi, per un totale di 98 sedi collegate.

Giorgio Intonti, Direttore commerciale di Mynet

Autentico punto focale dell’imponente piano lavori consiste nella realizzazione di una rete con capacità di trasporto di ben 400 Gbit/s (aggiornabile facilmente fino a 5,8 Terabit/s) che, per la prima volta in assoluto, collegherà in totale anello ridondato (una struttura di rete che prevede che un singolo guasto del cavo di dorsale non possa interrompere il servizio), arrivando fino in Trentino.

“Siamo l’unico operatore che collegherà la Valle Sabbia al Trentino per una ridondanza e affidabilità totale della rete – afferma Giorgio Intonti, Direttore commerciale di Mynet – e questa opera pubblica rimarrà per sempre un patrimonio della collettività della Valle Sabbia”.

Il responsabile grandi clienti business di Brescia, Alberto Belpietro, aggiunge: “Mynet si è sempre distinta per investire non solo nelle reti di accesso, quelle che raggiungono imprese e abitazioni, ma anche nelle importantissime reti di lunga distanza, che collegano paesi e regioni, realizzando infrastrutture innovative con il fine precipuo di offrire la massima affidabilità ai suoi clienti. Quella stessa affidabilità, qualità e assistenza personalizzata che sono da sempre i suoi punti di forza”.

Mynet, già fortemente pervasiva in Valle Sabbia con investimenti che risalgono al 2010, rafforzerà ulteriormente la propria presenza portando anche qui una alternativa sia di qualità, sia di metodo: “In Mynet, dai tecnici fino ai proprietari e ai manager, siamo tutti veri appassionati di tecnologia. Per noi il primato tecnologico viene prima di ogni altra cosa. E’ per questo che nonostante 30 milioni di euro di fatturato e oltre 30.000 km di fibra ottica posata nelle più importanti regioni del nord Italia, abbiamo sempre preferito, alla speculazione economica, l’etica del lavoro quotidiano per fare qualcosa di buono per i nostri territori”, afferma il Direttore generale di Mynet, Giovanni Zorzoni, che è anche Presidente dell’Associazione Italiana Internet Provider.

La società punta ad incrementare la propria copertura fino all’85% del territorio bresciano entro la fine del 2024, con un investimento già deliberato di 10 milioni di euro per la sola provincia di Brescia. Una occasione ulteriore per proseguire con lo sviluppo della sua rete in fibra ottica a servizio di tutta la comunità.