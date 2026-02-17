Fibra ottica, a che punto siamo?

Oggi apriamo con i report della Luiss sulla fibra ottica in Italia: un volano economico che crea posti di lavoro. Ma i tassi di penetrazione sono ancora fermi al 25%. Il sottosegretario Butti: “Dobbiamo accendere la rete e abbiamo bisogno di competenze”.

Energia pulita. Negli Stati Uniti c’è la retromarcia di Trump sulla transizione green: chiusi o ridimensionati progetti per 35 miliardi di dollari, persi 38.000 posti di lavoro nel 2025.

In Gran Bretagna, infine, Il Ministero della Giustizia punta sull’AI per prevenire la criminalità minorile: machine learning e analisi predittiva per individuare soggetti a rischio.

Leggi tutte le notizie della nostra dailyletter

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz