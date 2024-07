Fibra e 5G stand alone, la Ue bacchetta l’Italia

Secondo l’ultimo Eurobarometro su digitale, Ue in ritardo sui target digitali fissati al 2030, principali gap dell’Italia sulle competenze digitali, l’adozione dell’AI e del Cloud nelle aziende e copertura ultrabroadband sotto la media Ue.

AI. Google aumenta del 50% le sue emissioni di gas serra, ma crescono i consumi energetici di tutte le Big Tech.

Al via la campagna istituzionale “Accendiamo la sicurezza. Proteggiamo le nostre imprese”, per promuovere la consapevolezza cyber per le PMI, realizzata dall’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) e dal Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del consiglio (DIE).

