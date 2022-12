Mynet oggi alle ore 16, in collaborazione con la Facoltà di Ingegneria informatica ed il Comune di Mantova, effettuerà la prima verifica a livello italiano ed europeo del servizio 50G-PON su una rete in fibra ottica.

Il test, condotto da Mynet in collaborazione con la Facoltà di Ingegneria informatica ed il Comune di Mantova, inaugurerà su una rete reale (non in laboratorio) la nuova era della fibra a 50 Gbps GPON (Gigabit Passive Optical Network), tecnologia di rete ottica ad alta velocità utilizzata per fornire servizi a banda larga ad utenze domestiche e piccole e medie aziende.

Alla conferenza stampa, dalle ore 16 di oggi presso la Sala Consiliare della Fondazione Università di Mantova, Via Scarsellini, 2 – Mantova,

Interverranno:



Adriana Nepote, Assessore comunale alla ricerca, all’innovazione e smart city

Giovanni Zorzoni, Direttore generale di Mynet

Matteo Dalla Bà, Chief Technical Operations Officer di Mynet

Dario Stabili, Università di Modena e Reggio Emilia