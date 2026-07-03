FiberCop, vinta gara per coprire 477mila civici

Oggi apriamo con la conferma della notizia data da Key4Biz (del 20 maggio 2026): FiberCop si è aggiudicata la gara del Fondo Nazionale per la Connettività, per oltre 477mila civici e 712,5 milioni di euro di contributi, pari al 70% del costo complessivo. Il roll-out partirà nella seconda metà del 2026.

Altra novità importante riguarda l’interoperabilità della PA digitale: le Pubbliche Amministrazioni e i gestori di servizi pubblici non dovranno chiederci più i nostri dati già presenti nell’anagrafe unica digitale. Ben venga l’efficienza, ma ci risulta che la legge già lo prevedeva.

Per Key4Biz, infine, l’analisi di Maurizio Dècina e Mario Martinelli, professori emeriti del Politecnico di Milano: quantum key distribution e quantum communication, una valutazione critica di protocolli e livelli di prontezza.

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