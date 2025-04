Il Cda riunitosi oggi conferma Massimo Sarmi come amministratore delegato e presidente fino al 31 dicembre 2026.

Il Consiglio di Amministrazione di FiberCop, riunitosi in data odierna, ha analizzato l’andamento della società al primo trimestre del 2025 in cui ha registrato il raggiungimento di tutti i target sia di natura economica che di sviluppo capillare della rete in fibra ottica nel Paese.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre confermato l’incarico di Amministratore Delegato dell’ingegner Massimo Sarmi sino alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026, attesa per il mese di maggio 2027, allineando la durata di tale incarico alla scadenza del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione ha espresso il proprio ringraziamento a Massimo Sarmi, la cui leadership garantisce la stabilità ed il successo aziendale.

Massimo Sarmi mantiene il ruolo di Presidente di FiberCop.

