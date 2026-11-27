FiberCop rafforza la collaborazione con i Comuni alla 43esima Assemblea ANCI che si è tenuta a Verona dal 25 al 27 novembre. L’evento è stato un importante momento di confronto tra l’azienda e gli enti locali. Venerdì 27 si è svolto il panel “Territori connessi, Paese in rete”, diviso in due talk.

Infrastrutture come fattore abilitante di crescita economica e sociale

Nel primo si è parlato di quanto le infrastrutture digitali siano un fattore abilitante per la crescita economica e sociale dei territori, di quanto queste aiutino a creare nuove opportunità per cittadini, imprese e amministrazioni e quanto siano importanti per ridurre disuguaglianze e distanze. Vi hanno partecipato: Cristina Morbiducci, Responsabile Technical Planning FiberCop; Francesco Sbordone, Program Manager del Dipartimento per la Trasformazione Digitale; Elisa Patrizi, Responsabile Unità Organizzativa Reti Mobili e Connettività Infratel Italia e Stefano Lappa, Presidente della Sezione SIT di Confindustria Verona. A moderare entrambe le tavole rotonde Angela Gargani, Direttore Public Affairs FiberCop.

Dalla programmazione del primo, si passa alla realizzazione del secondo. Nella tavola rotonda seguente la parola d’ordine è stata “collaborazione”, tra FiberCop, amministrazioni, imprese e territori. Di importanza fondamentale per affrontare le sfide operative, superare gli ostacoli e creare le migliori strategie per accelerare lo sviluppo delle infrastrutture digitali. FiberCop con i suoi 28 milioni di chilometri di fibra posata e circa 16 milioni di unità immobiliari raggiunte, contribuisce alla digitalizzazione del Paese e si mette a disposizione nel dialogo con gli enti locali.

Gli obiettivi del PNRR e il ruolo pivot dei Realizzatori

È stata anche un’occasione per parlare degli obiettivi raggiunti e finalizzati del PNRR, del Fondo Nazionale di Connettività e della campagna “Fatti della stessa fibra”. In particolare, è stato dato risalto alla figura aziendale dei Realizzatori, vero ponte tra FiberCop e gli enti locali. Uno dei mantra dell’incontro è stata la connettività. Tutti i Sindaci del talk hanno detto che “la connettività è fondamentale al giorno d’oggi. Uno strumento di inclusione senza il quale si rimane isolati”. Hanno partecipato Gianni Crocetti e Massimo Zaffiro, rispettivamente Responsabile Operations Area Nord-Est e Sud FiberCop, Denis Adami, Sindaco di Soave (VR), Cesare Albanese, Sindaco di Maratea (PZ), Nello Pizza, Sindaco di Avellino e Luca Corti, Presidente Anie Sit.

FiberCop e BeExact: mappato il 90% dei comuni italiani per lo sviluppo della rete in fibra

Nello stesso tempo, è stato presentato l’esito della mappatura nazionale della fibra realizzato con i mezzi di Mobile Mapping di BeExact presentati all’Assemblea annuale ANCI di Verona, con una delle vetture esposta nello stand FiberCop Verona.

Oltre il 90% dei Comuni italiani mappati, più di 600mila chilometri di strade digitalizzati e oltre 15 milioni di civici georeferenziati. Sono i risultati raggiunti da FiberCop attraverso il Mobile Mapping di BeExact, società del Gruppo Optics HoldCo, lo stesso di FiberCop, che utilizza questa tecnologia per rendere più digitale, precisa ed efficiente la progettazione e la realizzazione della rete in fibra.

Mappatura dei civici anche con l’AI

Nello stand FiberCop è esposta una delle vetture BeExact equipaggiate con sistemi di Mobile Mapping, che permettono di raccogliere e digitalizzare le informazioni direttamente sul territorio. BeExact percorre le strade italiane con una flotta di 65 auto, coadiuvate da scooter e zaini, che consentono di effettuare le rilevazioni anche nelle aree pedonali o meno accessibili. I mezzi acquisiscono immagini panoramiche a 360° ad altissima risoluzione e nuvole di punti LiDAR, creando una rappresentazione digitale georeferenziata nella quale strade, civici e asset urbani vengono rilevati e classificati, anche attraverso l’intelligenza artificiale.

10 hub per l’elaborazione dei dati, parte integrante della rete

La raccolta e l’elaborazione dei dati sono supportate da 10 hub distribuiti sul territorio nazionale. Per FiberCop, questi dati diventano parte integrante dello sviluppo della rete. Le informazioni sulle unità immobiliari da connettere e sugli asset rilevati confluiscono in un unico ambiente digitale dal quale è possibile progettare, pianificare e seguire la realizzazione dell’infrastruttura FTTH.

Un database condiviso dei civici a disposizione anche dei Comuni

La soluzione sviluppata da BeExact accompagna l’intero ciclo di vita del progetto, dalla progettazione preliminare alla costruzione, fino alle attività sul campo e alla rendicontazione. Progettisti, operatori, contractor e tecnici condividono così le stesse informazioni, aggiornate anche attraverso applicazioni per tablet utilizzate sul territorio.

La digitalizzazione del territorio trova inoltre applicazione anche oltre il settore delle telecomunicazioni, mettendo a disposizione di Comuni, enti e amministrazioni un patrimonio informativo georeferenziato a supporto della conoscenza, della pianificazione e della gestione del territorio.

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