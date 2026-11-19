FiberCop è al lavoro per realizzare a Torino una tratta metropolitana in cavo ibrido con tecnologia Hollow Core Fiber (HCF), una soluzione innovativa che accelera del 50% la trasmissione del segnale rispetto ai cavi tradizionali.

FiberCop è al lavoro per realizzare a Torino una tratta metropolitana in cavo ibrido con tecnologia Hollow Core Fiber (HCF), una soluzione innovativa che apre nuove prospettive per lo sviluppo delle infrastrutture digitali del futuro.

Si tratta di una nuova generazione di fibra ottica in cui la luce viaggia attraverso un canale centrale riempito d’aria (o di gas) anziché all’interno di un nucleo di vetro solido. Questa struttura innovativa permette ai segnali luminosi di propagarsi quasi il 50% più velocemente rispetto ai cavi tradizionali, riducendo drasticamente i tempi di attesa (latenza).

La scelta di Torino rinnova un legame storico con l’innovazione delle reti. È proprio qui che, nel 1977, il CSELT, centro di ricerca del gruppo STET/SIP, realizzò il primo collegamento urbano in fibra ottica, tra le centrali telefoniche di Stampalia e Madonna di Campagna. A quasi cinquant’anni di distanza, FiberCop, guidata dall’AD Marco Nespolo, raccoglie questa eredità tecnologica e apre un nuovo capitolo nell’evoluzione delle infrastrutture digitali, con la realizzazione di una delle prime tratte metropolitane italiane con tecnologia Hollow Core Fiber.

Hollow Core Fiber: come funziona e quali opportunità offre

A differenza della fibra ottica tradizionale, la Hollow Core Fiber permette alla luce di viaggiare attraverso un nucleo cavo, prevalentemente riempito d’aria, anziché nel vetro. Questa caratteristica consente di ridurre la latenza, ovvero il tempo necessario ai dati per raggiungere la propria destinazione, e offre il potenziale per trasmettere quantità di dati estremamente elevate, contribuendo all’evoluzione delle reti ottiche e allo sviluppo di servizi digitali sempre più avanzati.

Dall’intelligenza artificiale ai Data Center, fino ai servizi finanziari e alle applicazioni che necessitano di tempi di risposta estremamente rapidi, questa tecnologia rappresenta una delle evoluzioni più promettenti delle infrastrutture di rete. La tratta potrà inoltre diventare una piattaforma di sperimentazione per soluzioni emergenti dedicate alla sicurezza delle comunicazioni, comprese quelle basate sulle tecnologie quantistiche.

Dall’Innovation Hub alla rete reale

Il progetto è il risultato di oltre un anno di attività di ricerca e sviluppo condotte presso l’Innovation Hub FiberCop di Torino, con il coinvolgimento dei principali attori internazionali del settore.

Dopo i primi test in laboratorio e la realizzazione di collegamenti nei campus Telco Edge Cloud di FiberCop, l’iniziativa entra ora in una nuova fase con l’installazione, sull’infrastruttura di rete esistente, di alcuni chilometri di cavo ibrido che integra fibre ottiche tradizionali e Hollow Core Fiber.

Questo passaggio permetterà di verificare le prestazioni della Hollow Core Fiber in condizioni operative reali e di sviluppare competenze per la sua installazione e gestione, aprendo la strada a possibili applicazioni su scala più ampia.

L’iniziativa si inserisce nel percorso di evoluzione tecnologica della rete FiberCop, orientato ad anticipare le esigenze di connettività e a contribuire allo sviluppo di infrastrutture digitali sempre più performanti, capaci di sostenere la crescita del traffico dati e dei servizi di nuova generazione.

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