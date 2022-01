Fibercop, per gli operatori non è coinvestimento

Le notizie del giorno.Pubblicato sul sito dell’Agcom l’esito della consultazione sulla proposta di coinvestimento di Fibercop. Per gli operatori non si tratta di coinvestimento in base alle regole europee.

Cloud e PSN, la mozione ‘trucco’ di maggioranza e Governo: analisi sulla mozione della maggioranza approvata dalla Camera sul futuro cloud della PA. La mozione impegna il Governo su obblighi già previsti da legge.

Sul futuro di Tim il ministro del Mise Giancarlo Giorgetti ribadisce i paletti fissati dal Governo a partire dalla tutela degli asset strategici come la rete.Ecco la selezione delle news del giorno pubblicate su www.key4biz.it.