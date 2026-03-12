Fibercop operatore wholesale only, ok dell’Agcom

Oggi apriamo con la notizia del via libera dell’Agcom a Fibercop: riconosciuto operatore wholesale only. Il Consiglio dell’Autorità ha recepito i pareri favorevoli dell’Antitrust e le osservazioni della Commissione Ue. Ma di quali ‘osservazioni’ si parla?

Streaming. Netflix compra InterPositive, la startup di AI fondata dall’attore Ben Affleck che sviluppa soluzioni AI a supporto del lavoro dei registi. L’accordo potrebbe valere fino a 600 milioni di dollari.

PA digitale. AgID presenta le Linee guida sull’AI nella Pubblica Amministrazione, al via la consultazione pubblica su sviluppo e procurement. Durerà 30 giorni.

