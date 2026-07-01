FiberCop, le telco bocciano i nuovi listini

Oggi in primo piano la lettera di Fastweb + Vodafone, WindTre, iliad e Sky inviata ad Agcom per contestare gli aumenti dei prezzi di accesso all’ingrosso alla rete di FiberCop. Sotto esame gli impatti del modello “wholesale only” approvato dal regolatore. Si riaprirà il dossier?
Poi la nostra analisi sulla decisione della Corte Suprema americana che di fatto toglie l’indipendenza alle principali agenzie federali del Paese, sottoponendole al controllo del Presidente degli Stati Uniti.
Tra queste c’è la FTC, l’Antitrust USA. In virtù di questo radicale cambiamento delle agenzie, non più indipendenti, l’attivista austriaco per la privacy Max Schrems scrive all’UE: “Cancellare l’accordo sul Data Privacy Framework”.
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