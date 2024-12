Fibercop. In uscita Elisabetta Romano Chief Technology & Operations Officer, al suo posto Stefano Paggi

FiberCop ringrazia Elisabetta Romano per il significativo contributo apportato al progetto di Separation della rete da TIM

FiberCop comunica l’uscita dall’azienda di Elisabetta Romano capo della Rete e delle Operations dallo scorso 1 luglio.

Romano ha una lunga carriera di successo nel mondo delle telecomunicazioni in Italia ed all’estero, è stata AD di Sparkle ed in precedenza Chief Network, Operations & Wholesale Officer di TIM con la responsabilità di assicurare l’innovazione tecnologica e l’evoluzione delle Reti e dell’Information Technology a livello di Gruppo.

Ha iniziato la sua carriera in Alcatel, spostandosi in seguito in Ericsson con ruoli a Stoccolma e nella Silicon Valley.

FiberCop ringrazia Elisabetta Romano per il significativo contributo apportato al progetto di Separation della rete da TIM e per aver assicurato la continuità delle operazioni di rete in tutti gli ambiti del business, incluso il progetto PNRR.

Elisabetta Romano sarà sostituita da Stefano Paggi.

