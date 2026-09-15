FiberCop, il Sud motore dell’innovazione. Pasquino (Federico II): “Digital Twin per ottimizzare la rete”

FiberCop ha siglato una collaborazione con l’Università Federico II di Napoli per lo studio di nuove soluzioni basate sulla tecnologia Digital Twin multi-dominio. Nicola Pasquino (Federico II): “Il Digital Twin è la descrizione digitale della rete Tlc. Noi ci interesseremo della rete di accesso radio, che comprende le antenne e i sistemi che inviano il segnale fino ad esse per l’amplificazione e la trasmissione, e della parte della rete che sovraintende l’Edge Cloud”.

Fare del Sud il laboratorio dell’innovazione del gruppo. È questo l’obiettivo di FiberCop, che sta sviluppando un polo tecnologico dedicato alle reti del futuro nel nostro meridione e, in particolare, a Napoli, dove ha siglato una collaborazione con l’Università Federico II per lo studio di nuove soluzioni basate sulla tecnologia Digital Twin multi-dominio.

L’obiettivo è creare una rappresentazione digitale evoluta e dinamica di infrastrutture sempre più complesse e interconnesse, capace di integrare reti in fibra ottica, cloud ed Edge Cloud, reti mobili 5G e future 6G, sistemi di comunicazione quantistica e componenti di cybersecurity.

Pasquino (Federico II): “Digital Twin è descrizione digitale della rete Tlc”

I Digital Twin sono stati al centro della relazione plenaria di FiberCop al congresso internazionale MNC 2026, organizzato da IEEE e dall’Università Federico II a Napoli lo scorso luglio, dedicato alle misure sui sistemi di telecomunicazione. “Il Digital Twin è la descrizione digitale della rete Tlc. Noi ci interesseremo della rete di accesso radio, che comprende le antenne e i sistemi che inviano il segnale fino ad esse per l’amplificazione e la trasmissione, e della parte della rete che sovraintende l’Edge Cloud”, ha detto a Key4Biz Nicola Pasquino, Professore di Misure elettriche ed elettroniche presso il Dipartimento di Ingegneria Elettrica e delle Tecnologie dell’Informazione dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, responsabile scientifico del progetto sui Digital Twins nell’ambito della collaborazione con FiberCop.

“Il digital twin è un modello digitale che descrive la rete durante il suo funzionamento, grazie ad un flusso continuo di dati provenienti da sorgenti diverse, dall’utenza o dalla rete stessa”, aggiunge Pasquino.

“I dati vengono elaborati e i risultati usati per definire una strategia di ottimizzazione della rete che, in un certo senso, il gemello digitale sviluppa da sé, grazie all’impiego di algoritmi di intelligenza artificiale. L’obiettivo ultimo è migliorare le prestazioni della rete per offrire all’utente un’esperienza migliore, rendendola anche più sicura e resiliente”.

Per fare tutto ciò, il Digital Twin ha bisogno di un impegno infrastrutturale notevole e risorse di calcolo ingenti. “Lavoreremo su una porzione limitata della rete, ma sufficiente per descrivere porzioni più ampie, che includano diversi siti”, aggiunge Pasquino.

Obiettivo creare standard comuni di Digital Twin delle reti a livello internazionale

Nel Digital Twin ci sono diversi layer, vale a dire livelli di informazione che riguardano anche la cybersecurity, la parte radio 5G e 6G, l’Edge Cloud e il Quantum Computing. “La sperimentazione ci consentirà di proporre standard tecnici utili a raggiungere comportamenti comuni e armonizzati tra tutti gli operatori, attraverso organismi come il CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano, ndr), l’IEC (International Electrotechnical Committee, ndr) e il CELENEC (European Committee for Electrotechnical Standardization). La portata della nostra sperimentazione sul Digital Twin è ampia – aggiunge Pasquino – perché gli standard che proporremo saranno agnostici rispetto allo specifico proprietario della rete fissa e mobile”.

Grazie all’impiego di intelligenza artificiale, simulazione e orchestrazione automatizzata, i Digital Twin consentiranno di prevedere il comportamento delle infrastrutture, ottimizzare l’utilizzo delle risorse, automatizzare le operazioni di rete e accelerare lo sviluppo di nuovi servizi digitali.

FiberCop, nel Sud Italia cresce il Polo di Innovazione per le reti del futuro

Il Mezzogiorno si candida quindi a diventare uno dei principali laboratori nazionali per lo sviluppo delle infrastrutture digitali di nuova generazione. La collaborazione con la Federico II si inserisce in una strategia più ampia che punta a estendere l’Innovation Hub di FiberCop nel Sud Italia e a fare del Mezzogiorno un ecosistema distribuito di innovazione, nel quale università, centri di ricerca, imprese e infrastrutture digitali possano lavorare insieme alla sperimentazione delle tecnologie destinate a caratterizzare la prossima generazione delle reti.

In questo percorso assumono un ruolo centrale anche Q-SUD e SUNS, due programmi nazionali di ricerca e innovazione che consentono di portare verso applicazioni industriali le competenze e i risultati sviluppati nell’ambito dei grandi partenariati strategici del PNRR.

Dal quantum computing alle reti intelligenti

Q-SUD nasce dall’integrazione delle competenze e delle infrastrutture sviluppate dai partenariati nazionali NQSTI, ICSC e RESTART, con l’obiettivo di costruire nel Mezzogiorno un ecosistema dedicato alla computazione e alle comunicazioni quantistiche. Nell’ambito di questo programma, FiberCop intende contribuire allo sviluppo di soluzioni per l’orchestrazione integrata di reti tradizionali e quantistiche, combinando Digital Twin, intelligenza artificiale e automazione per il controllo predittivo di infrastrutture distribuite tra reti terrestri, sistemi cloud e ambienti di calcolo quantistico.

Portare avanti i progetti del PNRR

Parallelamente, FiberCop è coinvolta in SUNS – Secure Ubiquitous Networks and Services, iniziativa coordinata dalle Fondazioni SERICS e RESTART e dedicata alla maturazione e alla sperimentazione delle tecnologie sviluppate nei partenariati PNRR sulla cybersecurity e sulle telecomunicazioni avanzate. Il programma riguarda, tra gli altri ambiti, reti 5G e 6G, infrastrutture Edge Cloud, Internet of Things industriale, resilienza digitale e sicurezza delle infrastrutture critiche. All’interno di SUNS, FiberCop promuove la realizzazione di un cluster sperimentale di Network Edge Cloud nel Sud Italia, destinato a ospitare attività di ricerca, validazione e sperimentazione su cybersecurity, Network Digital Twin, orchestrazione intelligente e applicazioni AI-native.

Un polo di innovazione distribuito nel Mezzogiorno, anche con l’Edge Cloud di Palermo in arrivo

La strategia di FiberCop per il Mezzogiorno non si limita a un singolo sito, ma punta alla costruzione di una rete di competenze e infrastrutture interconnesse. Ad arricchire il quadro è infatti il sito Edge Cloud di Palermo, di prossima attivazione, che sarà destinato a diventare un polo dimostrativo e di sperimentazione avanzata per architetture digitali di nuova generazione.

Napoli e Palermo rappresentano così due nodi di un più ampio percorso di innovazione, nel quale ricerca universitaria, sperimentazione industriale e infrastrutture tecnologiche contribuiscono alla costruzione di un ecosistema capace di accompagnare l’evoluzione delle reti italiane.

Con le iniziative descritte, FiberCop avvia lo sviluppo di una piattaforma nella quale telecomunicazioni, cloud distribuito, intelligenza artificiale, cybersecurity e tecnologie quantistiche possono dialogare, trovare applicazioni concrete e supportare un ampio ecosistema di università ed enti di ricerca ed innovazione attivi nel Mezzogiorno.

Fiber sensing ai Campi Flegrei

Infine, le potenzialità del Fiber Sensing trovano un’applicazione concreta nella collaborazione avviata da FiberCop con l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. La sperimentazione utilizza la rete in fibra ottica per il monitoraggio sismico e geofisico, con l’obiettivo di affiancare e potenziare i sensori tradizionali attraverso un sistema capillare e ad alta precisione, particolarmente utile nelle aree a maggiore rischio sismico e vulcanico.

Nei Campi Flegrei il sistema DAS, Distributed Acoustic Sensing, è installato lungo un cavo in fibra ottica che attraversa per circa 20 chilometri l’area sismica attiva compresa tra Bagnoli e Bacoli. L’acquisizione e l’analisi delle informazioni sono attualmente in corso.

Un punto di rilevazione ogni cinque metri moltiplica le possibilità di osservazione e facilita l’individuazione anche degli eventi di minore entità, soprattutto durante gli sciami sismici. I dati possono essere analizzati in tempo reale attraverso un’applicazione sviluppata dall’INGV, che impiega tecniche di intelligenza artificiale per riconoscere gli eventi.

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