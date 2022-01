Fibercop, Giomi (Agcom): “Decisione Autorità non in linea con l’Ue”

Le notizie del giorno.

La commissaria Agcom Elisa Giomi spiega perché ha votato contro, rispetto alla maggioranza del Consiglio dell’Autorità, all’offerta di coinvestimento di TIM per la realizzazione delle reti FTTH attraverso Fibercop.Sono passati ormai 45 giorni dalla manifestazione di interesse, non vincolante di KKR nei confronti di Tim. Non è un’Opa, ma ad oggi non c’è stata ancora alcuna risposta da parte del Cda della compagnia italiana.Il Mise ha annunciato investimenti per 2,2 miliardi di euro per potenziare le filiere industriali strategiche, rendendole più competitive e sostenibili, tra cui batterie e parti di impianti fotovoltaici ed eolici.

Ecco la selezione delle news del giorno pubblicate su www.key4biz.it.