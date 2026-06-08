FiberCop e Plenitude hanno siglato un accordo strategico per mettere a disposizione dei clienti di quest’ultima la propria rete in fibra ottica a Banda Ultra Larga.

FiberCop, operatore wholelsale only che gestisce l’infrastruttura digitale più capillare del Paese, e Plenitude, il servizio di connettività domestica del gruppo Eni, hanno siglato un accordo strategico per mettere a disposizione dei clienti di quest’ultima la propria rete in fibra ottica a Banda Ultra Larga.

L’accordo consentirà a Plenitude Fibra di avvalersi anche della capillarità della rete di FiberCop – FTTH e FTTC – per offrire ai propri clienti servizi di connettività evoluti e ad alte prestazioni, con velocità fino a 10 Gbps su tutto il territorio nazionale.

Strategia di FiberCop

L’intesa si inserisce nella strategia di FiberCop volta a collaborare con l’intero ecosistema degli operatori, mettendo a disposizione la propria infrastruttura a supporto della trasformazione digitale del Paese. Un impegno concreto per lo sviluppo di un ecosistema aperto e competitivo e capace di generare valore per partner industriali e tecnologici.

FiberCop, investimenti per 10 miliardi al 2027

FiberCop tra luglio 2024 e il 2027 ha previsto circa 10 miliardi di investimenti con l’obiettivo di collegare in fibra ottica oltre 20 milioni di case entro il 2027 avendone già connesse ad oggi circa 15 milioni. A fine giugno, data ultima per il PNRR, avrà portato a termine tutti i lavori previsti, compresi quelli del Piano Italia 1 Giga dove FiberCop per un totale di 10 regioni e 2 province autonome, pari a oltre 1 milione e 200 mila civici, da collegare.

La rete piattaforma strategica

Nel 2025 FiberCop ha completato anche la nuova dorsale backbone, un’autostrada digitale che collega le centrali d’accesso proprietarie distribuite nelle città, ai principali POP (punti di interconnessione) nazionali a tutti i data center strategici sul territorio nazionale, garantendo connettività ultraveloce, resiliente e sicura su tutto il territorio nazionale. FiberCop, insomma, accelera e punta a trasformare la rete da semplice infrastruttura a piattaforma strategica per i servizi digitali. È sulla fibra che infatti viaggiano intelligenza artificiale, cloud e, sempre più, le applicazioni della nuova frontiera del quantum computing.

Infrastruttura neutrale in ottica wholesale only

Con 28 milioni di chilometri di fibra su tutto il territorio nazionale, FiberCop mette a disposizione dell’intero ecosistema degli operatori un’infrastruttura neutrale, moderna e sicura per supportare lo sviluppo di soluzioni innovative consentendo nuovi servizi digitali per cittadini, imprese e pubblica amministrazione, dallo streaming in 4K allo smart working, fino alla telemedicina e agli sviluppi tecnologici più avanzati come l’intelligenza artificiale, la robotica e l’edge computing.

Plenitude Fibra allarga l’offerta con FiberCop

Plenitude Fibra, il marchio del fornitore italiano di energia elettrica e gas Eni Plenitude, ha in questo modo ampliato significativamente la sua offerta dopo aver raggiunto l’accordo per l’accesso alla rete dell’operatore all’ingrosso FiberCop.

Nel contempo, Plenitude ha lanciato un’offerta che consente ai nuovi clienti di abbonarsi al prezzo promozionale di 16,90 euro al mese per tre anni, rispetto al prezzo di listino di 25,90 euro al mese. Chi si abbona entro il 15 luglio riceverà anche sei mesi di Disney+ gratuiti.

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