Festival Nazionale dell’Economia Civile: Mahoi e De Neve sul palco della terza giornata

(Adnkronos) – L’intervento della Ministra per le Pari Opportunità e l’Infanzia della Sierra Leone Isata Mahoi ha aperto la terza giornata di lavori al Festival Nazionale di Economia Civile, ospitato a Firenze per la sua ottava edizione. Giornata che ha visto anche salire sul palco Jan-Emmanuel De Neve, Professore di Economia e Scienze Comportamentali all’Università di Oxford e Direttore dell’Oxford Wellbeing Research Centre, per una lectio civilis su dimensioni del benessere, il lavoro e la generatività dei territori.

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