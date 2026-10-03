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Festival Nazionale dell’Economia Civile: Mahoi e De Neve sul palco della terza giornata

Festival Nazionale dell’Economia Civile: Mahoi e De Neve sul palco della terza giornata

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Festival Nazionale dell’Economia Civile: Mahoi e De Neve sul palco della terza giornata Adnkronos

(Adnkronos) – L’intervento della Ministra per le Pari Opportunità e l’Infanzia della Sierra Leone Isata Mahoi ha aperto la terza giornata di lavori al Festival Nazionale di Economia Civile, ospitato a Firenze per la sua ottava edizione. Giornata che ha visto anche salire sul palco Jan-Emmanuel De Neve, Professore di Economia e Scienze Comportamentali all’Università di Oxford e Direttore dell’Oxford Wellbeing Research Centre, per una lectio civilis su dimensioni del benessere, il lavoro e la generatività dei territori. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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Redazione Key4biz

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