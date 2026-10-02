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Festival Nazionale dell’Economia Civile, Di Noia e Gatti: “Intelligenza artificiale non deve prendere il sopravvento”

Festival Nazionale dell’Economia Civile, Di Noia e Gatti: “Intelligenza artificiale non deve prendere il sopravvento”

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Festival Nazionale dell’Economia Civile, Di Noia e Gatti: “Intelligenza artificiale non deve prendere il sopravvento” Adnkronos

(Adnkronos) – L’intelligenza artificiale e una ridefinizione profonda del rapporto tra economia, società e individuo al centro del panel che, a Palazzo Vecchio, ha chiuso la seconda giornata di lavori al Festival Nazionale dell’Economia Civile, ospitato a Firenze per la sua ottava edizione. Dibattito che ha visto protagonisti anche Sergio Gatti, direttore generale Federcasse-BCC, e Carmine Di Noia, direttore delle imprese e degli affari finanziari per la Ocse. 

economia

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Redazione Key4biz

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