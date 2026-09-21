La Rai ha pubblicato il regolamento del 77° Festival della Canzone Italiana, in programma al Teatro Ariston di Sanremo, dal 16 al 20 febbraio 2027. Tra le novità figura una disposizione dedicata all’intelligenza artificiale (AI), destinata a incidere sulle modalità di ideazione, composizione e produzione dei brani in gara.

Il regolamento stabilisce che “le canzoni dovranno essere espressione della creatività umana”. Di conseguenza, non potranno essere utilizzati, “nella loro ideazione, nella composizione di musica e testi e nella loro realizzazione”, sistemi o strumenti di AI quando il loro impiego comporti “la sostituzione, l’alterazione o lo snaturamento del contributo creativo umano” considerato essenziale per le canzoni partecipanti.

La Rai e il direttore artistico Stefano De Martino si riservano inoltre la facoltà di utilizzare “ogni mezzo tecnologico disponibile” per verificare e valutare l’eventuale ricorso all’intelligenza artificiale nelle diverse fasi di produzione dei brani.

La formulazione è importante per due ragioni, da un lato, introduce per la prima volta in modo esplicito l’AI tra i requisiti di ammissione a una competizione musicale di grande rilievo, dall’altro, non configura un divieto indistinto di ogni tecnologia digitale: il criterio decisivo diventa il peso dell’intervento umano nel processo creativo.

Sul tema si era espressa un mese fa la Federazione Industria Musicale Italiana, che lo scorso mese aveva affidato all’Adnkronos il suo appello contro l’utilizzo dell’intelligenza artificiale generativa nella realizzazione dei brani che saranno in gara a Sanremo 2027: “Il Festival della Canzone Italiana deve rimanere una grande vetrina della creatività musicale del nostro Paese. Per questo chiediamo fin da subito che, nel lavoro di selezione dei brani che impegnerà il direttore artistico nelle prossime settimane, vengano rispettati quei paletti già adottati dalle associazioni dell’industria musicale a livello globale, affinché in gara a Sanremo accedano solo brani sostanzialmente realizzati dalla creatività umana: autori dei testi, autori delle musiche, produttori e arrangiatori in carne e ossa. È una tutela per l’intera filiera e per la tradizione di un festival che negli ultimi anni ha recuperato il suo ruolo di grande vetrina dell’eccellenza della musica pop italiana”.

Come ha spiegato il CEO della Federazione, Enzo Mazza: “Nessuno è contro lo sviluppo dell’AI generativa e del suo impiego nel l’industria musicale. Ma questo deve avvenire in modo trasparente”.

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