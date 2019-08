Festival di cinema internazionale, al via il bando “Uno sguardo raro” 2020

Il bando per partecipare alla 5a edizione di “Uno Sguardo Raro” – the Rare Disease International Film Festival, il festival di cinema internazionale sul tema delle malattie rare 2020. Il 30 novembre 2019 è la scadenza entro la quale sarà possibile caricare le opere sulla piattaforma FilmFreeway.

È online sul sito di “Uno Sguardo Raro” (www.unosguardoraro.org) il bando per partecipare alla 5a edizione di “Uno Sguardo Raro” – the Rare Disease International Film Festival, il festival di cinema internazionale sul tema delle malattie rare 2020. Il 30 novembre 2019 è la scadenza entro la quale sarà possibile caricare le opere sulla piattaforma FilmFreeway.

Il Festival – nato per raccontare cosa significhi vivere con una malattia rara o con abilità diverse e per affrontare attraverso la narrazione cinematografica questi temi con registri di comunicazione innovativi e ad alto impatto emotivo – con il bando di quest’anno ha voluto dare il giusto risalto – grazie alla collaborazione con la FERPI, la Federazione Relazioni Pubbliche Italiana, alle opere filmiche presentate dalle Associazioni di Pazienti: “corti e spot di sensibilizzazione sul mondo delle malattie rare” a cui sarà riservato appunto il “Premio USR-FERPI per la Comunicazione”. Con questa edizione, il “Premio USR-FERPI per la Comunicazione” entra ufficialmente tra le categorie dei riconoscimenti in concorso.

Con questo particolare Premio si vuole riconoscere e far conoscere il ruolo cruciale dei pazienti, e dei loro rappresentanti nelle Associazioni, nelle azioni volte a migliorare le condizioni della comunità di pazienti affetti da malattie rare. Soggetti ormai da consultare ormai anche nella definizione delle politiche in questo delicato settore. Le Associazioni facilitano l’accesso dei pazienti a informazioni aggiornate su tali malattie, promuovono attività di sensibilizzazione, rafforzamento delle capacità e formazione, di scambio di notizie utili e buone pratiche, di costituzione di reti e coinvolgimento dei pazienti molto isolati. In questa loro attività, particolare rilevanza assume proprio la comunicazione. Tali Associazioni possono e devono fare comunicazione: l’informazione è fondamentale per l’empowerment del paziente. Un’operazione non sempre facile sia per la difficoltà a trovare spazio sui media sia perchéspesso giornalisti e associazionismo parlano una lingua diversa.

“Oggi non basta comunicare, occorre ingaggiare… è sempre più importante quindi trovare linguaggi e strumenti in grado di coinvolgere le persone – ha commentato la neo eletta Presidente della Federazione Relazioni Pubbliche Italiana, Rossella Sobrero –, la partecipazione di FERPI al Premio sottolinea l’importanza di attivare relazioni utili anche in questo delicato ambito”.Il linguaggio cinematografico, con la sua specificità, è infatti un’opportunità in più. Da qui la scelta di istituire un riconoscimento ad hoc, per premiare le più efficaci iniziative comunicative delle Associazioni.

Il bando, a iscrizione gratuita, è aperto a tutti e scaricabile dal sito e prevede quindi 6 CATEGORIE: CORTOMETRAGGI ITALIANI, CORTOMETRAGGI INTERNAZIONALI, CORTOMETRAGGI DI ANIMAZIONE, DOCUMENTARI, CORTO/SPOT di Sensibilizzazione in collaborazione con FERPI, CORTO/SPOT ISTITUZIONALE DI COMUNICAZIONE IN SANITA’ in collaborazione con PA SOCIAL. La scadenza è il 30 novembre 2019.

Uno Sguardo Raro nasce dall’incontro di Claudia Crisafio, autrice e attrice, e Serena Bartezzati, malata rara e professionista della comunicazione. Macchina organizzativa del Festival l’associazione “Nove Produzioni”, libera associazione di fatto, apartitica e apolitica e senza scopo di lucro, fondata dalla Presidente Claudia Crisafio nel 2017 con il sostegno di soci appartenenti al mondo del cinema e alla comunità dei malati rari, per organizzare la manifestazione cinematografica Uno Sguardo Raro.