Oggi a Roma ha preso il via la 1^ Edizione del Festival dell’Imprenditore – Cibo & Moda Made in Italy nell’era dell’Intelligenza Artificiale, che si terrà venerdì 13 e sabato 14 giugno presso la Serra del Palazzo delle Esposizioni.

Un evento, ideato e promosso da Confimprenditori per dare voce al tessuto produttivo italiano e offrire uno spazio di confronto tra imprese, istituzioni, esperti e innovatori, con la volontà di mettere al centro il ruolo delle piccole e medie imprese italiane e il ruolo dell’intelligenza artificiale generativa, che avrà inevitabilmente un grande impatto sui settori trainanti del Made in Italy, a partire dall’agroalimentare e dalla moda.

Angelilli: “Siamo la seconda Regione in Italia per crescita dell’export, +120% sugli Stati Uniti”

“Nel 2024, come confermato dal ministero delle Imprese e del made in Italy, l’Italia è diventata il quarto Paese esportatore al mondo, superando Giappone e Corea del Sud, piazzandosi subito dopo gli Stati Uniti, Cina e Germania. Un risultato straordinario, che dimostra la resilienza, la flessibilità, il dinamismo, le capacità delle imprese italiane, che più di altri sono in grado di scongiurare rischi e cogliere opportunità. Sono traguardi importanti, che dimostrano il grande lavoro che c’è dietro e che ci permetterà di andare avanti con determinazione, investendo nelle nuove generazioni e nelle tecnologie più avanzate. L’Istat ha confermato un ennesimo record, come regione abbiamo raggiunto 32 miliardi di euro di valore di export. Il Lazio è la quarta regione più attiva e resiliente. Abbiamo avuto nei primi tre mesi dell’anno un aumento del 16,9%, raddoppiando il dato precedente”, ha dichiarato l’On. Roberta Angelilli, Vice Presidente e Assessore allo Sviluppo Economico, Regione Lazio.

“Siamo la seconda regione più reattiva – ha aggiunto – con un +120% verso gli Stati Uniti. Le Istituzioni, in questo momento, si stanno allineando in un’azione di sistema, perché il Pese vince quando fa squadra”.

“La Regione ha stanziato 550 milioni per le imprese in un piano industriale del Lazio, per la prima volta, anche con bandi ragionati per le imprese. Noi non facciamo più niente senza aver pensato misure legislative e operative assieme alle associazioni datoriali. Confimprese si dimostra un’associazione sempre attiva, sempre presente e con idee efficaci”, ha detto Angelilli.

Onorato: “Le imprese chiedono un sistema più semplice”

“Fare impresa nel nostro Paese non è facile e la situazione non è migliorata nel tempo. Nascono nuove iniziative di associazione imprenditoriali proprio per creare e sfruttare nuove opportunità. Negli ultimi 25 anni il settore della moda a Roma era scomparso. Tanti direttori creativi sono romani, ma di fatto i grandi marchi hanno puntato su altri luoghi. La fotografia di un sistema cittadino che nel tempo è peggiorato. La moda investe dove si crea una scena particolare, spesso legato al mondo dello spettacolo, come Roma negli anni ’50 e ’60 del secolo scorso, con il mito del cinema. I grandi eventi di moda avvengono dove il sistema è semplice e favorisce impresa”, ha detto Alessandro Onorato, Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda, Roma Capitale.

“Pensiamo alle grandi multinazionali, che hanno a che fare con percorsi burocratici lunghi ed estenuanti. Fare un concerto al Circo Massimo è sempre più complesso. Aprire cantieri e costruire infrastrutture scontenta sempre qualcuno, per questo abbiamo bisogno di metterci d’accordo su come andare avanti. Dolce e Gabbano sfileranno a breve a Roma e non era mai successo. I grandi marchi li porti se semplifichi tutto e fai sistema. Fare città significa anche saper fare impresa e vale anche per il sistema Paese”, ha spiegato Onorato.

“A Roma tornano i grandi eventi di moda, ma è frutto di un lavoro di squadra. Oggi c’è un mood positio a Roma, anche le grandi catene di alberghi tornano a Roma. Noi collaboriamo bene con le Istituzioni, con la Regione e il Governo, ma serve coraggio e investire in aree meno valorizzate, stabilendo nuove tassazioni più favorevoli all’imprenditoria. Serve uno sbocco alle oltre 9mila persone che escono dall’accademia. Per dargli un lavoro e un futuro bisogna attrarre le imprese del settore. L’AI cambierà l’economia e il mondo del lavoro – ha sottolineato l’Assessore del Comune di Roma – ma qualità, gusto e professionalità che caratterizzano da sempre il made in Italy saranno elementi che non saranno sostituiti, ma diverranno parte integrante dell’innovazione tecnologica”.

Durante la mattinata è stato inoltre consegnato, dall’Assessore Onorato, il Premio “Nunzio Ruvolo” alla neolaureata allo IED, Teresa Colonna. Da questa esperienza è nata anche una startup che sviluppa innovazione tecnologica nel manifatturiero per l’emersione del made in Italy di qualità.

“Noi puntiamo ad un pubblico ristretto, che voglia acquistare un oggetto e un accessorio che lo valorizzi a pieno, evitando gli acquisti compulsivi frutto dell’iperstimolazione generata dal mercato. Nel vintage il discorso cambia. Puntiamo al lavoro di cura e di dettaglio, la nostra startup offre prodotti realizzati da artigiani italiani, romani, napoletani, pugliesi e toscani, valorizzando davvero il made in Italy, di cui spesso si parla impropriamente. Vogliamo proporre una blockchain che evidenzi la trasparenza del marchio, fino alla scelta dei materiali certificati made in EU”, ha spiegato Colonna.

