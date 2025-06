La lettera del Ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida in occasione del primo Festival dell'Imprenditore in corso a Roma, ideato e promosso da Confimprenditori e organizzato da Supercom.

Desidero rivolgere a tutti i partecipanti, alle autorità e agli imprenditori presenti, un saluto cordiale a nome mio e del Governo Meloni. Ringrazio gli organizzatori della prima edizione del Festival dell’Imprenditore, con l’augurio sincero di poter mantenere questo appuntamento per gli anni a venire.

Mi spiace non poter essere presente di persona a un appuntamento così significativo, ma desidero far giungere il mio pieno sostegno a un’iniziativa che celebra il cuore pulsante della nostra Nazione: le imprese italiane, e in particolare quelle che operano nei settori simbolo della nostra identità nel mondo, come l’agroalimentare e la moda.

Viviamo una stagione di trasformazione senza precedenti. L’irruzione dell’intelligenza artificiale sta ridefinendo processi, mercati e modelli di produzione. Ma non dobbiamo temere l’innovazione: al contrario, dobbiamo saperla governare.

L’intelligenza artificiale non sostituirà il valore umano, la creatività, il gusto, la maestria che fanno grande il Made in Italy. Sarà un alleato, se sapremo utilizzarla nel rispetto della nostra cultura produttiva.

In campo agricolo, innovazione e intelligenza artificiale sono realtà già in atto. L’agricoltura di precisione, la tracciabilità digitale, l’automazione intelligente e l’uso strategico dei dati rappresentano strumenti fondamentali per rendere le nostre imprese più forti, efficienti e competitive.

Il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste è pienamente impegnato a sostenere questa evoluzione, anche cercando di avvicinare le nuove generazioni al mondo agricolo – naturalmente più predisposte ad approcciarsi al fare impresa con spirito moderno.

Solo per citare alcune misure: abbiamo raddoppiato il sostegno della PAC per gli under 40, attivato strumenti come ISMEA Più Impresa per facilitare l’accesso al credito e agli investimenti e messo a disposizione il Fondo Innovazione da 250 milioni, che finanzia tecnologie e modelli produttivi avanzati.

Allo stesso tempo, siamo i primi in Europa a portare avanti la sperimentazione delle TEA, le Tecniche di Evoluzione Assistita: un passo decisivo per sviluppare varietà vegetali più resistenti alla siccità e ai cambiamenti climatici, e con migliori caratteristiche qualitative.

Non si tratta di OGM, ma di tecnologie innovative che coniugano sostenibilità ambientale ed economica. Parliamo di misure concrete per rafforzare competitività, sostenibilità e valore aggiunto, soprattutto nei settori strategici come quelli del cibo, da sempre punta di diamante del nostro export.

Il messaggio che oggi desidero lasciarvi è chiaro: le imprese italiane non sono sole. Avete un Governo che vi ascolta, vi sostiene, e crede profondamente nel vostro ruolo come motore di crescita, cultura e identità nazionale.

Con i miei più cordiali saluti e l’augurio di buon lavoro.

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz