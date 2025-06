L'intervista al Ministro della Difesa, Guido Crosetto, in occasione della Prima edizione del Festival dell’Imprenditore di Roma, “Cibo e Moda Made in Italy nell’era dell’Intelligenza Artificiale”, ideato e promosso da Confimprenditori e organizzato da Supercom.

L’AI sta trasformando la nostra economia e le nostre imprese, imponendo un cambiamento epocale. Per questo, ha spiegato ai nostri microfoni il Ministro della Difesa, Guido Crosetto, è importante “iniziare a parlare a settori che sono tradizionalmente più legati al lavoro umano” e allo stesso tempo “di come invece la tecnologia entrerà nelle aziende e creerà il futuro”.

Nei settori in cui le aziende italiane rappresentano un’eccellenza a livello mondiale, ha dichiarato il ministro nell’intervista a margine della Prima edizione del Festival dell’Imprenditore di Roma, “Cibo e Moda Made in Italy nell’era dell’Intelligenza Artificiale”, ideato e promosso da Confimprenditori e organizzato da Supercom, è altrettanto importante “iniziare e prepararsi”, per continuare a mantenere alto questo livello e per “continuare a creare reddito e PIL”, “proprio a partire dalle nuove tecnologie”.

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz