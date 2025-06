Il Messaggio di Saluto della Sen. Maria Elisabetta Alberti Casellati, Ministro per le Riforme Istituzionali e la Semplificazione Normativa, alla Prima edizione del Festival dell’Imprenditore, “Cibo e Moda Made in Italy nell’era dell’Intelligenza Artificiale”.

Di seguito , alla Prima edizione del Festival dell’Imprenditore, “Cibo e Moda Made in Italy nell’era dell’Intelligenza Artificiale”, ideato e promosso da Confimprenditori e organizzato da Supercom.

“Gentile Presidente,

ringrazio lei e tutti gli associati a Confimprenditori per il cortese invito che mi avete riservato e che con grande dispiacere non potrò accogliere per via di impegni istituzionali assunti in precedenza.

Partecipare all’evento dal suggestivo titolo “Festival dell’Imprenditore, Cibo & Made in Italy, nell’era dell’IA” sarebbe stata un’importante occasione per un confronto fruttuoso e stimolante con un segmento significativo del mondo delle piccole e medie imprese italiane, che la vostra Confederazione così degnamente rappresenta.

La qualità e la creatività, soprattutto in settori strategici come la produzione enogastronomica e la moda, unite all’adattabilità e alla flessibilità di fronte a innovazioni tecnologiche come l’Intelligenza Artificiale, fanno delle nostre aziende il motore di crescita dell’Italia, assicurando prestigio al Paese anche a livello internazionale.

Con l’auspicio, pertanto, che questa manifestazione possa offrire nuove e stimolanti proposte favorendo sviluppo economico e sociale, porgo i miei più cordiali saluti e auguro a tutti voi un proficuo lavoro”.

