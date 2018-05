È una delle più celebri e popolari manifestazioni cinematografiche al mondo: il Festival di Cannes, che quest’anno giunge alla sua 71^ edizione è in programma dall’8 al 19 maggio 2018. Tramite il sito web ufficiale, www.festival-cannes.fr (gemello di www.festival-cannes.com), si possono conoscere con pochi passaggi il programma dell’edizione in corso, i suoi protagonisti, i film selezionati, le proiezioni giornaliere, le sezioni del festival, gli eventi ad esso collegati, i premi da assegnare e tutti i retroscena della sua lunga storia.

Un evento che da sempre attrae pubblico e star del cinema, fin dalla sua nascita nel 1939, grazie alla rapida popolarità internazionale e alla qualità dei film in gara, compresi quelli delle sezioni minori. Molti produttori decidono, non a caso, di far uscire i propri film, nelle sale di tutto il mondo, proprio in concomitanza o subito dopo la presentazione al Festival di Cannes, cassa di risonanza mediatica e pubblicitaria seconda solo agli Oscar di Hollywood.

Già nella parte alta della home page sono organizzati in finestre di facile accesso la gran parte dei contenuti relativi all’informazione multimediale, video e foto, social network e l’applicazione mobile. I canali principali per la navigazione delle sue pagine sono disposti ad inizio pagina, divisi nelle voci: ’Festival 2018, ‘Festival de Cannes’, ‘Cinefondation‘, ‘Canes court metrage‘, ‘Marché du film‘, il motore di ricerca interno, l’opzione per il cambio della lingua di consultazione, disponibile in inglese, spagnolo e svizzero.

Salendo e scendendo lungo la home page, si nota una piccola barra di applicazioni segure il nostro movimento per offrire sempre un rapido schema delle azioni possibili. Un sito che in definitiva mostra un’ulteriore evoluzione grafica, rispetto allo scorso anno, valorizzando l’esperienza da rete mobile, con finestre di navigazione più chiare, facili da individuare e più rapide nell’accesso al contenuto.

