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Ferrovienord con Etv publishing presenta ‘La Melodia misteriosa’

Ferrovienord con Etv publishing presenta ‘La Melodia misteriosa’

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Ferrovienord con Etv publishing presenta ‘La Melodia misteriosa’ Adnkronos

(Adnkronos) – Si è tenuta oggi nella stazione di Milano Cadorna la presentazione dell’albo a fumetti “La Melodia Misteriosa” realizzato da Etv Publishing per Ferrovienord. Una breve storia ambientata nelle stazioni e nei paesi attraversati dalla ferrovia Saronno-Como che permette al lettore – attraverso la finzione della trama – di rivivere le atmosfere e i luoghi del territorio lariano a fine dell’Ottocento. All’evento hanno partecipato, tra gli altri, il consigliere delegato di Fnm Fulvio Caradonna, il presidente di Ferrovienord Pier Antonio Rossetti, l’amministratore delegato di Espansione Srl Mario Rapisarda e i disegnatori che hanno dato volto alle vicende, Alessandro Piccinelli e Claudio Villa. 

Dieci tavole inedite a fumetti rievocano la nascita nel 1898 della ferrovia che collega Saronno a Como attraverso una storia avvincente e delicata che prende avvio dal furto di un violino d’inestimabile valore a bordo di un treno per arrivare a svelare un prodigioso talento naturale in grado di suonare melodie meravigliose. La pubblicazione “La Melodia Misteriosa”, ideata insieme a FERROVIENORD, è uscita in allegato a “Storie e Misteri del Lago di Como”, volume già in libreria che compone il secondo capitolo di una trilogia dedicata completamente al territorio lariano. 

“Storie e Misteri del Lago di Como” è composta da quattro racconti a fumetti ambientati sul lago di Como in epoche diverse. Il primo, “La scomparsa del Brüt”, porta i lettori al Carnevale di Schignano negli anni dei moti risorgimentali. “Delitto sui binari della Menaggio-Porlezza” è un giallo dai toni cupi, che si consuma a fine Ottocento su questa vecchia ferrovia”. “In fuga con il brigante” racconta la fuga di una famiglia ebrea verso la Svizzera, aiutata da un contrabbandiere attraverso i valichi del lago durante la Seconda Guerra Mondiale. “Storie di Lorenzo e Lucia” ripercorre l’emigrazione in Sicilia dall’Altolago nel Seicento, ai tempi della peste manzoniana 

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Redazione Key4biz

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