Ferrero, emesso francobollo dedicato all’azienda come per ‘eccellenza produttiva italiana’

(Adnkronos) – Ferrero è tra le protagoniste della nuova emissione di francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica ‘Le Eccellenze del sistema produttivo ed economico”, promossa dal ministero delle Imprese e del Made in Italy. Il francobollo dedicato a Ferrero è stato presentato oggi nel Salone al Mimit alla presenza del ministro delle Imprese e del Made in Italy, s Adolfo Urso, del sottosegretario di Stato con delega alla filatelia, Fausta Bergamotto, rappresentanti di Poste Italiane e dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. La composizione grafica interpreta in chiave contemporanea forme, ingredienti e colori ispirati ad alcuni prodotti iconici Ferrero. Al centro dell’immagine spicca il logo aziendale, elemento distintivo che racchiude l’identità e la storia del Gruppo. In occasione dell’emissione, Poste Italiane ha, inoltre, realizzato una serie di prodotti filatelici dedicati ai collezionisti e agli appassionati. “Le imprese oggi celebrate hanno costruito negli anni la storia del Made in Italy, che ovunque viene riconosciuto e esaltato non come un luogo di produzione, ma come uno stile, una cultura produttiva che i prodotti di eccellenza, riconosciuti come tali dai consumatori mondiali, dimostrano ogni giorno nei mercati”, ha sottolineato Urso ringraziando “ queste aziende per quello che hanno fatto e per quello che hanno fatto prima di loro le altre generazioni che hanno costruito questa storia di impresa e di quello che con i lavoratori fanno ogni giorno per esaltare il sistema Italia”.

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