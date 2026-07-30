Ferrari Luce, obiettivo 2026 già raggiunto grazie alla domanda cinese

La luce in fondo al tunnel. Ferrari avrebbe già raggiunto l’obiettivo di vendita fissato per il 2026 per Luce, la sua prima automobile completamente elettrica, sostenuta soprattutto dalla forte domanda proveniente dalla Cina.

Secondo quanto riportato dal Financial Times, la casa di Maranello puntava a vendere poco meno di 500 unità nel corso dell’anno. Il traguardo sarebbe stato raggiunto all’inizio di luglio, appena due mesi dopo la presentazione del modello, il cui prezzo parte da 550mila euro.

Le critiche al design

La vettura è stata progettata con il contributo dell’ex responsabile del design di Apple Jony Ive. Il suo stile non convenzionale aveva però provocato una forte reazione sui social e tra gli appassionati, con numerosi paragoni con modelli di fascia molto più economica.

L’ex presidente di Ferrari Luca Cordero di Montezemolo aveva persino proposto di rimuovere dalla Luce il simbolo del Cavallino Rampante. Nella prima seduta successiva alla presentazione, le azioni Ferrari avevano perso oltre l’8% alla Borsa di Milano. Alle polemiche era seguita anche l’uscita del responsabile marketing e commerciale Enrico Galliera. Ferrari ha però precisato che il suo avvicendamento con un ex dirigente BMW era stato deciso prima del lancio dell’auto.

Cina e Silicon Valley

Ferrari ha difeso la Luce come un progetto destinato a mostrare le capacità tecnologiche del gruppo e ad avvicinare una nuova generazione di clienti facoltosi, in particolare in Cina e nei poli tecnologici come la Silicon Valley, dove l’utilizzo di auto elettriche è già consolidato.

Il gruppo avrebbe comunque chiesto ai concessionari di non spingere i tradizionali collezionisti di vetture a benzina verso il nuovo modello elettrico. Secondo fonti vicine all’azienda citate dal FT, la risposta del mercato cinese sarebbe stata particolarmente positiva, così come quella degli imprenditori tecnologici statunitensi.

Il target al 2030

Nel medio periodo Ferrari punta a vendere circa 2.500 esemplari della Luce entro il 2030, pari a circa 600 vetture l’anno e al 5% delle vendite annuali complessive. L’amministratore delegato Benedetto Vigna ha sostenuto che i volumi limitati consentiranno alla società di mantenere il margine operativo vicino al 30%, tra i più elevati dell’industria automobilistica.

Il primo esemplare di produzione sarà battuto all’asta per beneficenza ad agosto durante la Monterey Car Week, in California. Secondo Sotheby’s, la vettura, realizzata con una configurazione speciale, potrebbe superare 1,1 milioni di dollari.

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