Luce inaugura l’era elettrica della Ferrari, un’auto da oltre 1.100 cavalli, caratterizzata da tecnologia avanzata, design raffinato e un costo esorbitante. Una sfida culturale e storica che la casa di Maranello ha sentito di dover affrontare, ma che scontenta e non convince.

La Ferrari entra nell’era dell’elettrico e lo fa con Luce, una supercar da 310 km/h

Ferrari entra definitivamente nell’era elettrica con la nuova Luce, una supercar da oltre 1.100 cavalli, quattro motori elettrici, trazione integrale e una velocità massima superiore ai 310 Km/h. Lo 0-100 viene coperto in circa 2,5 secondi, mentre la batteria strutturale da 122 kWh lavora su architettura a 880 volt e supporta ricariche ultrarapide fino a 350 kW. Numeri da hypercar assoluta, non da semplice elettrica ad alte prestazioni e soprattutto numeri coerenti con la storia Ferrari: potenza estrema, ricerca tecnica, ossessione per il dettaglio.

La Ferrari Luce rappresenta uno dei passaggi più delicati e simbolici nella storia di Maranello. Ferrari significa made in Italy, eleganza, competizione, motori termici entrati nell’immaginario collettivo. Per decenni il marchio è stato sinonimo di V8 e V12 urlanti, di meccanica “visibile”, quasi teatrale. Portare questo patrimonio culturale dentro un’auto elettrica non era affatto scontato e secondo alcuni neanche necessario. Per questo la Luce non nasce come una Ferrari elettrica “normale”, ma come un manifesto tecnologico e soprattutto culturale.

Eleganza, precisione, meccanica e lusso

Il progetto è chiaramente costruito intorno a un’idea precisa: usare l’elettrico per aumentare il controllo, la precisione e la raffinatezza dinamica. I quattro motori consentono una gestione estremamente sofisticata della coppia su ogni ruota, mentre la batteria integrata nel telaio contribuisce alla rigidità strutturale e a un bilanciamento dei pesi più efficace. Ferrari ha lavorato anche su quattro ruote sterzanti, sistemi elettronici evoluti e un controllo dinamico che punta a mantenere viva quella sensazione di “auto guidabile” che da sempre distingue le vetture di Maranello dalle supercar troppo filtrate dall’elettronica.

Anche dentro l’abitacolo il messaggio è chiaro. La Luce non cerca l’effetto wow fatto di schermi digitali enormi e minimalismo industriale. Ferrari ha scelto un lusso più sofisticato: alluminio, vetro, materiali ricercati, interfacce integrate e un ambiente costruito intorno al pilota. La sensazione è quella di un oggetto disegnato quasi come un pezzo di architettura contemporanea, più che come un gadget tecnologico. Il contributo del Ferrari Design Studio e di figure come Jony Ive (mitico Chief Design Officer di Apple) e il suo studio LoveFrom aggiunge ulteriore peso culturale all’operazione.

La Ferrari ha voluto fare un salto culturale che ha scontentato tutti?

Ora iniziano i ‘però’. Tutto vero, Ferrari è Ferrari, ma questa nuova Luce non ha convinto. Gli interni ricordano ‘troppo’ qualcosa di già visto con Lamborghini, Jaguar, Porsche o McClaren addirittura. Basta leggere i commenti sui social Ferrari. Difficile trovarne qualcuno positivo. Il giudizio medio è: “Enzo Ferrari si starà rivoltando nella tomba”.

I più teneri usano il registro del sarcasmo: “Ma l’ha disegnata Homer Simpson?“; “Ecco a voi la Multipla della Ferrari”; “La Ferrari cinese“; “Sembra una Apple Magic Mouse. Ha anche la porta di ricarica illuminata sul fondo?“; “Ah finalmente, la Apple Car che mancava”; “Arriva la Teslarari“.

Da lontano, in effetti, la Ferrari Luce può ricordare una Tesla. Invito a guardare meglio le sue linee. Le superfici pulite, l’assenza di grandi prese d’aria (tranne la sezione frontale), le linee tese e l’impostazione molto essenziale fanno inevitabilmente pensare al linguaggio estetico che Tesla ha imposto nel mondo dell’auto elettrica. È un punto importante, perché racconta qualcosa di molto più grande della sola Ferrari.

L’elettrico tende naturalmente a uniformare il design automobilistico. Senza motori termici ingombranti, scarichi, grandi griglie frontali e necessità di raffreddamento così evidenti, molte auto diventano più “pure” nelle proporzioni. E in questo nuovo immaginario Tesla ha avuto un ruolo enorme. Elon Musk, il designer Franz von Holzhausen e il team Tesla hanno costruito negli ultimi dieci anni un’estetica che oggi è diventata il riferimento mentale dell’automobilista del nuovo secolo. Piaccia o no, quando si pensa a un’auto elettrica moderna, la mente va spesso lì: linee semplici, forme pulite, minimalismo tecnologico.

Ferrari ovviamente appartiene a un altro universo. La Luce costa circa 550 mila euro, sarà prodotta in numeri limitatissimi ed è destinata a pochissimi clienti nel mondo. Non compete con Tesla sul piano commerciale, né vuole farlo. Però il confronto culturale (e qui torniamo a qualche riga sopra, alla sfida che Ferrari ha accettato, “soprattutto culturale”) è inevitabile, perché il lettore comune ragiona anche in termini pratici.

C’è chi rimane mito e chi vince sulla strada

Ed è qui che il discorso diventa interessante. L’uomo della strada che oggi vuole entrare nel mondo dell’elettrico realisticamente può permettersi una Tesla Model Y da 40 a 60 mila euro (la Premium). Non avrà mai il fascino di una Ferrari, non avrà materiali artigianali italiani di massima qualità, o rifiniture paradisiache, né prestazioni da hypercar, ma su alcuni aspetti tecnici non sfigura affatto. La Model Y resta una delle elettriche più equilibrate sul mercato: ottima autonomia, accelerazione impressionante, rete di ricarica efficiente, software evoluto, usabilità quotidiana e un design che ha definito lo standard del settore.

È il motivo per cui Tesla ha “vinto sulla strada”. Ferrari rimane il mito, l’oggetto del desiderio, il simbolo di esclusività e potenza. Tesla invece ha conquistato la normalità dell’elettrico, trasformando un’auto tecnologica in qualcosa di concretamente utilizzabile da milioni di persone. Sono due mondi completamente diversi, ma il confronto serve proprio a capire dove si colloca la nuova Luce.

Ferrari, con questa vettura, non sta cercando di convincere il pubblico che l’elettrico sia conveniente o pratico. Quel lavoro lo hanno già fatto altri. Maranello vuole dimostrare che anche un’auto elettrica può essere una Ferrari nel senso più profondo del termine: emozionale, esclusiva, tecnologicamente estrema e desiderabile. È una sfida culturale ancora prima che industriale. L’avrà vinta la Ferrari con questa Luce? Ai posteri l’ardua sentenza.

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