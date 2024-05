Fer-X. Barbaro (Mase): “Prime aste potranno essere bandite entro la fine dell’anno”

È quanto detto dal sottosegretario del ministero dell’Ambiente, Claudio Barbaro, in risposta a un’interrogazione sul decreto Fer.X presentata dall’On. Vinicio Peluffo in X Commissione permanente della Camera. Ad inizio giugno il parere dell’Arera.

Estratto dell’articolo pubblicato originariamente a firma di Flavio Fabbri sulla testata giornalistica Energia Italia News

I tempi per l’adozione del decreto Fer-X, l’interrogazione del sottosegretario del Mase Barbaro

“Per quanto riguarda l’adozione dello schema di decreto Fer-X, si rappresenta che lo stesso è stato trasmesso nel mese di aprile all’ARERA ai fini dell’acquisizione del parere, atteso per l’inizio di giugno”, ha affermato il Sottosegretario del ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica (Mase), Claudio Barbaro, rispondendo all’interrogazione presentata dal deputato Vinicio Peluffo in X Commissione della Camera dei Deputati sui tempi per l’adozione del decreto Fer-X.

Successivamente, ha spiegato il sottosegretario, “si provvederà ad acquisire anche il necessario parere della Conferenza unificata, a valle del quale sarà possibile procedere con la notifica formale del provvedimento in Commissione europea per la verifica dei profili di compatibilità con la disciplina in materia di Aiuti di Stato” […]

Leggi il resto dell’articolo su Energia Italia News