Federprivacy, pubblicati tutti i dati esfiltrati (15 GB)

Circa 15 GB di dati, appartenenti ai 26.000 utenti di Federprivacy e ai 2.500 soci membri dell’associazione italiana di professionisti della privacy e della protezione dei dati, sono stati pubblicati, in modo gratuito, su un forum pubblico. Ossia scaricabili da tutti.

A pubblicarli Alpha Team, che ha effettuato con successo il data breach ai danni di Federprivacy, il 13 novembre scorso.

La gang il 16 novembre scorso aveva deciso di non mettere più in vendita i dati, con questa motivazione: “Dato l’impatto che avrà su molti professionisti in Italia, questo database e tutti gli altri contenuti non sono più in vendita”.

Oggi ha cambiato idea.

Verranno presentati esposti al Garante Privacy da parte di chi si vede online i propri dati senza consenso?