Federico Silvestri assume dal 3 ottobre 2018 l’incarico di Direttore Generale di 24 ORE System, la concessionaria pubblicitaria del Gruppo 24 ore.

Silvestri, 47 anni, dopo aver iniziato in Deutsche Bank, occupandosi di finanza personale è passato nella divisione Radiocor del Gruppo 24 ORE come Account Manager Grandi Clienti. Ha poi partecipato nel 2001 alla start-up di e.Biscom, poi divenuta Fastweb, occupandosi dell’Agenzia Ap.Biscom. Dopo aver fatto parte per un triennio della divisione Broadcast di RCS Mediagroup, che si occupava di radiofonia e produzione di contenuti, è stato il responsabile del Business Development dell’Ansa.

Nei 10 anni in PRS Mediagroup, per la quale è stato CEO di tutte le società del Gruppo, ha guidato la raccolta pubblicitaria partecipando al lancio di oltre 20 nuovi canali televisivi come K2 e Frisbee, Giallo e Focus, Gazzetta Tv e la Effe, e ha consolidato una forte presenza nel mercato radiofonico attraverso la Syndication di informazione CNR Radio e fondando il circuito Best Radio. Alla guida dell’Agenzia di Informazione AGR, ne ha curato il riposizionamento da Agenzia radiofonica in content provider. Ha inoltre accompagnato il suo Gruppo nell’espansione del business in campo editoriale.