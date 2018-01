Direttore Generale,

Direttore Generale Arte, Architettura Contemporanee e Periferie Urbane (DGAAP)

Federica Galloni è Direttore Generale della neo istituita Direzione Generale Arte, Architettura Contemporanee e Periferie Urbane (DGAAP) del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MiBACT).

È Commissario del Padiglione Italia alla Biennale di Venezia e Presidente dello Steering Committee del Comitato delle Fondazioni di Arte Contemporanea.

Architetto, si è specializzata sui temi del recupero urbano e del restauro architettonico. In tali ambiti ha svolto per decenni attività di ricerca e di insegnamento presso università italiane e straniere.

Nel 2006 viene nominata Soprintendente per i Beni Architettonici e Paesaggistici per il Comune di Roma e nel 2010, in veste di Direttore Generale passa a dirigere la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio.

Come Direttore del Complesso Monumentale del Vittoriano sovrintende alla realizzazione di circa 50 mostre d’arte.

Conta interventi a convegni, pubblicazioni scientifiche e contributi su cataloghi, attualmente i suoi temi di ricerca riguardano la riqualificazione e il recupero delle periferie urbane con attenzione particolare alla tutela del paesaggio e alle trasformazioni urbane.

Approfondisce i temi della cultura, dell’arte contemporanea e della riqualificazione urbana delle periferie sul blog www.federicagalloni.it.

Si è laureata in architettura presso l’università ‘La Sapienza’ di Roma.