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Fed, morto ex presidente Alan Greenspan: aveva 100 anni

Fed, morto ex presidente Alan Greenspan: aveva 100 anni

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Fed, morto ex presidente Alan Greenspan: aveva 100 anni Adnkronos

(Adnkronos) – E’ morto a 100 anni Alan Greenspan, l’influente economista che ha guidato la politica monetaria statunitense durante i suoi cinque mandati come presidente della Federal Reserve sotto quattro presidenti. Lo ha reso noto la moglie Andrea Mitchell a NBC News. Greenspan ha presieduto la Federal Reserve durante una delle più lunghe espansioni economiche della storia degli Stati Uniti, un periodo di boom che si è protratto dal 1991 al 2001.  

Tuttavia, Greenspan è stato anche criticato per decisioni che, secondo i detrattori, hanno creato le condizioni per la crisi finanziaria globale del 2007-2008, come ad esempio la sua promozione della deregolamentazione del settore finanziario. Mitchell, corrispondente capo da Washington e responsabile degli affari esteri per la NBC News, ha annunciato la morte del marito con un comunicato. Erano sposati da 29 anni.  

“Alan è scomparso questa mattina nella nostra casa all’età di 100 anni a causa di complicazioni legate al morbo di Parkinson”, ha dichiarato. “Era un uomo di grande statura che ha contribuito a plasmare l’economia statunitense per decenni, sotto presidenti di entrambi i partiti, ma è sempre stato onesto nell’ammettere i propri errori”, ha aggiunto. “Per me era mio marito, colui che ha plasmato la mia vita fin dal nostro primo appuntamento nel 1984. Aveva un entusiasmo smodato per il baseball, i Washington Commanders, il tennis, il golf e la musica, soprattutto il jazz”, ha detto ancora. “Sarà ricordato per la sua intelligenza e la sua gentilezza. Essere la sua compagna di vita è stata la gioia più grande della mia esistenza”. 

economia

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Redazione Key4biz

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