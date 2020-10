FED 2020, al via il 19 e 20 novembre la 17esima edizione

Aperte le iscrizioni al 17° FED 2020, in concomitanza con il debutto della nuova piattaforma digitale CONNECT, che presenta novità importanti in vista degli eventi del 19 e 20 Novembre 2020.

Aperte le iscrizioni per l’edizione numero 17 del Forum Europeo Digitale 2020. Quest’anno l’evento sarà in digitale, attraverso la piattaforma CONNECT, il sito del FED 2020, i Media Partners e le piattaforme video delle reti sociali.

Programma FED 2020

25 novembre

10.00 3° WORKSHOP SMPTE sulla MIGRAZIONE verso IP “dall’IP al CLOUD: lo STATO dell’ARTE”

Introduzione di

Alfredo BARTELLETTI

Franco VISINTIN

Massimo BERTOLOTTI

10.15 Il punto di vista dei Broadcaster con RAI, MEDIASET e SKY ITALIA

11.45 Il punto di vista dell’Industria con ATEME, FASTWEB ed HARMONIC

12.55 Tavola Rotonda, Q&A e Conclusioni

15.00-15.10 OPENING SPEECH by Federico BOCCARDI, Ofcom

15.10-15.20 VIDEO ENTERTAINMENT SCENARIO in EUROPE and ITALY

David SIDEBOTTOM, Futuresource

15.20-16.00 OVERCOMING CHALLENGES in QUALITY VIDEO, UHD & VIRTUALIZATION

Alessandro TUCCI, Mainstreaming

Mainstreaming Benjamin SCHWARZ, Ultra HD Forum

Ultra HD Forum Emili PLANAS, Mediapro

Mediapro Eric GALLIER, Harmonic

Harmonic Steve MILLER JONES, Limelight

16.00-16.15 AGE of DISRUPTION I

Antonio ARCIDIACONO, Ebu

COFFEE BREAK

16.30– 17.15 HBBTV & ADDRESSABLE NEW EXPERIENCES

Germana REMIGI, Rai

Rai Ciro GAGLIONE, Sky Italia

Sky Italia Eugenio LA TEANA, Rtl 102.5

Rtl 102.5 Pedro VALIENTE, Kineton

Kineton Luca NICOLI, Discovery Network

Discovery Network Riccardo ARMUSSI, SmardTv

17.15-17.25 AGE of DISRUPTION II

Guido GEMINIANI, Impersive

17.25 – 18.10 RETI, PIATTAFORME, INFRASTRUTTURE

Simone BONANNINI , Open Fiber

, Open Fiber Marco BELLEZZA, Infratel Italia *

Infratel Italia * Massimo BERTOLOTTI, Sky

Sky Antonio PRETI, Ei Towers

18.10-18.30 FRAGILITY of PERFECTION: a NEW SCENARIO is POSSIBLE?

Antonello GIACOMELLI, AGCOM *

20 novembre 2020

09.30 APERTURA dei LAVORI

OUTLOOK MEDIA ITALIA

Maria Teresa CAPOBIANCO, PWC Italy

09:45 – 10.35

VISION by DEFINITION: la SFIDA dei CONTENUTI e delle PIATTAFORME

Antonio GIOIA , Google

, Google Guido FERMETTI, Persidera

Persidera Michele CRISCITIELLO , Sportitalia

, Sportitalia Federico DE MOJANA, Mediapro

Mediapro Guido TUNDIS , Warner Bros

, Warner Bros Simone D’AMELIO, A+E Networks

A+E Networks Giacomo ASCHACHER, Mosai.co

10.35 – 11.15

OTT & STREAMING

Elena CAPPARELLI, Rai Play

Luca TOMASSINI , Vetrya

, Vetrya Andrea FABIANO, Timvision

Timvision Giorgio TACCHIA, Chili

Chili Alessandro MILITI, Disney *

11.15 – 11.30 LE NUOVE SFIDE del PLAYER GLOBALE – PLUTO TV

Jaime ONDARZA, ViacomCbs *

COFFEE BREAK

11.45 – 12.30 COPYRIGHT, PIRATERIA, BONUS, SWITCH OFF, LFP, AVSM

Gianluca CAMPUS, Sky

Barnaba COSTALUNGA, Viacom

Viacom Maurizio GIUNCO, Confindustria Radio Tv

Confindustria Radio Tv Alberto SIGISMONDI, Tivu

Tivu Davide ROSSI, Aires

12.30 – 12.45 KEYNOTE

Roberto VIOLA, Director General Communications, Networks, Content and Technology European Commission *

12.45– 13.30 Le SFIDE, i PLAYERS, le OPPORTUNITA’ ed i RISCHI

Franco SIDDI, Confindustria Radio TV

Confindustria Radio TV Alberto BARACHINI, Commissione Vigilanza Rai

Commissione Vigilanza Rai Mirella LIUZZI, MISE *

MISE * Giacomo LASORELLA, Agcom *

13.30 APPUNTAMENTO al 5G FED 2021

Laura DI RAIMONDO, Direttore Generale Assotelecomunicazioni

The program may register constant changes until 15 November 2020

*in attesa di conferma

Connect è disponibile all’url https://connect.forumeuropeo.tv/ ed è collegata con la storica web www.forumeuropeo.tv. E’ possibile iscriversi attraverso i link visibili on line.