La Giornata Parlamentare è curata da Nomos, il Centro studi parlamentari, e traccia i temi principali del giorno. Ogni mattina per i lettori di Key4biz. Per leggere tutti gli articoli della rubrica clicca qui.

Sono 1700 gli emendamenti alla manovra inammissibili

Poco più di 1.700 emendamenti alla legge di bilancio, il 25% dei 6.600 complessivi, sono stati dichiarati inammissibili dalla Commissione Bilancio della Camera per estraneità di materia o assenza di coperture. Salta il testo presentato da FdI sui marcatori di vernice per identificare i soggetti violenti all’interno delle manifestazioni. Bocciati anche gli emendamenti di FdI, Lega e Forza Italia per innalzare oltre gli 800mila euro la soglia di applicazione della exit tax per i super ricchi che lasciano il Paese. Niente da fare anche per il testo che propone di escludere dallo spalmacrediti del Superbonus i crediti d’imposta già acquisiti nel cassetto fiscale al 31 dicembre 2026, a condizione che fosse stata trasmessa la comunicazione dell’opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura. Cinque emendamenti sulla rivalutazione delle pensioni, tra maggioranza e opposizioni, sono stati dichiarati inammissibili per problemi di copertura. Restano in gioco, però, altre proposte, tra cui quelle di Fi per la rivalutazione piena fino a sei o sette volte il minimo Inps.

Salta il testo di FdI che dispone che nel territorio della Regione Campania, per 24 mesi, sia sospesa l’esecuzione delle ordinanze di demolizione e di rimessione in pristino adottate dall’autorità amministrativa. Stop anche alla sanatoria paesaggistica in aree vincolate proposta dalla Lega. Dichiarati inammissibili per problemi di copertura finanziaria tutti e cinque gli emendamenti, di maggioranza e opposizioni, che proponevano un ulteriore rinvio della plastic tax, della sugar tax o di entrambe. Valutato inammissibile l’emendamento dalla Lega che chiede di innalzare l’aumento Ires per gli istituti di credito di 6 punti per sostenere l’aumento da 850 milioni ad 1,2 miliardi del fondo per l’uscita pensionistica anticipata da dedicare a quota 64. Resta invece in gioco il raddoppio dell’addizionale Ires sulle banche, da tre a sei punti percentuali. Stop all’estensione della rottamazione agli avvisi di accertamento esecutivi e agli avvisi di addebito dell’Inps. Fuori dal fascicolo delle proposte di modifica il museo Gianni Versace a Reggio Calabria, i fondi per il Parco di Pinocchio e i due giorni di permesso retribuito per la morte dell’animale domestico. Il termine per la presentazione dei ricorsi contro le inammissibilità scadrà oggi alle 14.00; alle 20.00 in serata è attesa la comunicazione dell’esito dei procedimenti.

FdI blinda il decreto scuola ed evita il voto su e-book in Commissione

Sebbene ci sia un’intesa tra Fdi e Fi sui libri digitali, il partito di Giorgia Meloni ha deciso comunque di mettere in campo ogni escamotage per evitare il voto in Commissione Cultura della Camera sui tre emendamenti presentati da Fi per sopprimere o modificare l’obbligo per le case editrici di mettere a disposizione, a un prezzo inferiore di almeno il 50% rispetto alla versione cartacea, una versione in formato elettronico dei libri scolastici e universitari. Nelle uniche tre ore dedicate dalla Commissione guidata da Federico Mollicone (Fdi) all’esame del provvedimento è andato in scena un “auto-ostruzionismo” da parte dei componenti del principale partito di maggioranza che, per prendere tempo, sono intervenuti a raffica e hanno anche presentato, per poi ritirarli uno a uno, circa 60 emendamenti al testo: un inedito per il partito della premier su un provvedimento che è destinato ad essere approvato in seconda lettura senza modifiche non essendoci i tempi per un ritorno al Senato.

La scadenza è il 29 novembre. Non solo. Altra mossa in chiave anti-Fi, secondo le opposizioni, sarebbe stata anche la decisione di aumentare “con un blitz” di tre deputati il numero dei componenti in Commissione per “sterilizzare il voto di Fi e neutralizzare il dissenso”. A nulla è valsa la contromossa delle opposizioni di ritirare tutti i propri emendamenti per accelerare l’esame. C’è stato solo il tempo di bocciare un emendamento, poi è intervenuta la tagliola e si è passati al voto sul mandato al relatore cui le opposizioni (tutte tranne Azione) non hanno partecipato per protesta. In entrambi i casi la maggioranza è stata compatta, nessun distinguo da Fi. Oggi il governo blinderà il decreto ponendo la questione di fiducia, dopodiché l’aula di Montecitorio dovrebbe approvare, col parere positivo del governo, un ordine del giorno al provvedimento che lo impegna a rinviare all’anno scolastico 2028/2029 l’applicazione della norma invisa al partito guidato da Antonio Tajani. Il rinvio dovrebbe essere inserito nel tradizionale decreto milleproroghe di fine anno.

Il Campo largo punta a chiudere il programma a inizio dicembre

Il campo largo tenta l’accelerazione sul programma con l’obiettivo di chiudere entro otto-dieci giorni, al massimo all’inizio di dicembre, spiega il capogruppo del Pd al Senato Francesco Boccia. I passaggi delicati riguardano la questione della patrimoniale, su cui si registra ancora uno stallo tra i partiti, e la politica estera, in particolare la questione armi e l’Ucraina. “Abbiamo definito il programma su giustizia, legalità e sicurezza e in queste ore stiamo definendo anche quello sulla politica estera. I punti in comune sono tantissimi, troveremo sicuramente un punto di equilibrio anche su questo”, rilancia Debora Serracchiani, responsabile Giustizia del Pd. “Per noi il programma è una cosa seria. Mi fido delle posizioni che porteremo avanti e del modo con cui cercheremo un compromesso”, ha aggiunto, facendo riferimento al lavoro del responsabile Esteri del PD Giuseppe Provenzano. “Siamo stati coerenti e siamo coerenti nella posizione che abbiamo sull’Ucraina fin dall’inizio della guerra. Siamo però molto preoccupati per il rischio che questa guerra si amplifichi. Vorremmo che ci fosse una via diplomatica forte, seria, che riguardasse anche l’Europa e chi oggi può effettivamente mettere al tavolo i contendenti, ricordando che c’è un aggressore e un aggredito. Con il M5S stiamo ragionando proprio su questo”.

Per quanto riguarda la patrimoniale, Avs aveva proposto un’imposta progressiva su ricchezze sopra i 5,4 milioni e giudica quindi troppo alta la soglia del 100 milioni. Il tema è stato nuovamente affrontato in queste ore dal tavolo di programma con i responsabili di settore delle varie forze; l’approfondimento sugli aiuti all’Ucraina ci sarà a seguire. Nella coalizione si registra intanto il passo in avanti sulla giustizia. Fra i temi, il ritorno dell’abuso di ufficio, ma con una nuova formula e ribattezzato abuso di potere, e un ripristino delle norme sulla cannabis light abolite nel 2025 dal governo Meloni con il decreto sicurezza, che ha vietato coltivazione e vendita delle infiorescenze anche a basso contenuto di principio attivo. La depenalizzazione, chiesta da Più Europa, verrà però trattata a livello di capigruppo e poi di leader dei partiti. Quello sarà il livello a cui, alla fine, verrà discussa anche la patrimoniale. La proposta di Elly Schlein non ha scaldato le forze centriste. La posizione del presidente di Iv Matteo Renzi è nota: anziché aumentare le tasse, il centrosinistra dovrebbe diminuirle. Anche Più Europa è molto tiepida, come Più Uno, contraria in generale alla patrimoniale. Dal M5S non sono arrivati commenti, ma filtra la “fiducia” di poter contribuire “a trovare una soluzione utile, senza l’ansia di mettere bandierine”.

Alla Camera

L’ Assemblea della Camera tornerà a riunirsi alle 10.00 per lo svolgimento di diverse interrogazioni. Dalle 14.00 esaminerà il decreto-legge, già approvato dal Senato, per garantire il regolare avvio dell’anno scolastico 2026/2027, per l’accompagnamento delle misure del PNRR di competenza del Ministero dell’istruzione e del merito e per la promozione dell’integrazione degli studenti stranieri nell’ambito scolastico.

A seguire discuterà sulle mozioni sul diritto di veto nelle decisioni delle Istituzioni dell’Ue, sulle mozioni per tutelare l’operato della Corte penale internazionale e sulla mozione sulle politiche per il clima e impegni per la 3P Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP31) di Antalya. Esaminerà, poi, la pdl sulla revoca della cittadinanza, il ddl sul divieto di importazione e di pubblicità di beni e servizi provenienti da insediamenti israeliani nel territorio palestinese occupato, il ddl sulle circoscrizioni giudiziarie e la pdl sul registro nazionale degli orfani per crimini domestici.

Per quanto riguarda le Commissioni , la Affari Costituzionali esaminerà lo schema di DM sul riparto dei contributi in favore delle associazioni combattentistiche e i ddl sull’attribuzione a Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto di particolari forme di autonomia. Dopo che ieri sono state definite le inammissibilità, alle 20.00 la Bilancio riprenderà l’esame della legge di bilancio 2027 con la discussione di ricorsi alle inammissibilità degli emendamenti. La Ambiente svolgerà audizioni sul DL sui Campi Flegrei e la protezione civile e si confronterà sulla proposta di nomina del dottor Luigi Lirangi a presidente dell’Ente parco nazionale del Pollino.

La Trasporti svolgerà audizioni sullo schema di Dlgs sul nuovo codice della strada. La Attività Produttive svolgerà audizioni sulla situazione dello stabilimento di Ferentino della Henkel Italia, si confronterà sulla proposta di risoluzione per sostenere in sede europea proposte normative sulla soppressione dei cambi stagionali dell’ora e inizierà l’esame dello schema di Dlgs sulla legge quadro per l’artigianato. La Agricoltura proseguirà l’esame della pdl sulla protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.

Al Senato

L’ Assemblea del Senato tornerà a riunirsi alle 16.30 per l’esame del decreto-legge sulla giustizia e gli impianti strategici, del DL per il rafforzamento delle istruttorie ambientali, la gestione dei problemi climatici, l’economia circolare e le bonifiche e del DL per assicurare la continuità delle funzioni dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC).

Per quanto riguarda le Commissioni , la Affari Costituzionali svolgerà audizioni sul ddl sulla trasparenza dei programmi elettorali, discuterà sul ddl costituzionale su Roma Capitale e sul ddl sull’istituzione dello scudo democratico. Si confronterà sul ddl sull’inno Nazionale in Costituzione e inizierà l’esame delle proposte di nomina del Presidente e dei componenti dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC); dibatterà sul ddl sulla sicurezza. La Giustizia svolgerà audizioni ed esaminerà i ddl sulla disciplina del condominio negli edifici. Si confronterà sul ddl sul patrocinio a spese dello Stato in favore delle persone offese da reati commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, sul ddl per il rilascio degli immobili e sul ddl sull’allontanamento del minore. Infine, discuterà sul ddl sulla legittima difesa.

La Affari Esteri e Difesa esaminerà il ddl sul rafforzamento della capacità di difesa nazionale e il ddl sulla ratifica degli accordi Italia-Algeria in materia di sicurezza e di cooperazione nella lotta al terrorismo. Discuterà sul ddl sulla ratifica del protocollo modificativo Italia-EPLO sull’accordo per lo stabilimento di un ufficio in Italia. Inizierà l’esame del documento programmatico pluriennale per la Difesa per il triennio 2026-2028. La Politiche dell’Ue svolgerà audizioni sulla proposta di regolamento Ue sugli appalti pubblici, ed esaminerà il ddl delegazione europea 2026 e la relazione programmatica sulla partecipazione dell’Italia all’Ue per l’anno 2026 e la relazione consuntiva per il 2025. Infine, dibatterà sull’affare assegnato relativo agli aspetti istituzionali della strategia commerciale dell’Ue.

La Finanze discuterà sullo schema di Dlgs sulla delega fiscale e sul ddl sulla tutela dei consumatori. Dibatterà sui ddl sul conto corrente. La Cultura esaminerà lo schema di DM sulla rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale, con riferimento alla regione Lazio, per gli anni 2022-2024, e alle regioni Veneto, Emilia-Romagna, Piemonte, Liguria e Lombardia, per interventi concernenti la Certosa di Pavia e il Palazzo Ducale di Mantova, per gli anni 2025-2027 e il ddl sulla scuola dell’infanzia a indirizzo musicale.

La Ambiente inizierà l’esame del DL sull’ambiente e proseguirà l’esame del DL sull’autotrasporto e l’agricoltura. Si confronterà sulla proposta di nomina del dottor Luigi Lirangi a Presidente dell’Ente parco nazionale del Pollino, sul ddl sulla destinazione di veicoli fuori uso alle istituzioni scolastiche e sul DL sul costo dell’energia elettrica su cui svolgerà anche audizioni. Riprenderà l’esame del ddl sulle isole minori, dei ddl sul Parco nazionale dell’Etna e del ddl sulle radiazioni ionizzanti. Infine, svolgerà audizioni sullo schema di Dlgs sul Codice della strada e proseguirà l’indagine conoscitiva sul recupero delle batterie agli ioni di litio ascoltando rappresentanti di Stellantis.

La Industria con la Affari Sociali proseguirà la discussione sul DL sul sostegno ai lavoratori dell’ILVA. Con la Ambiente proseguirà l’esame dello schema di Dlgs sulle macchine e lo schema di Dlgs sulle tecnologie a zero emissioni nette. La Affari Sociali esaminerà il ddl sui caregiver.

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