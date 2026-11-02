FCC vota per aprire la banda 800 MHz dei cellulari ai droni

La FCC americana ha votato all’unanimità per l’apertura di 50 MHz in banda 800 MHz ai droni, una porzione di spettro tradizionalmente destinata alle telco che stanno perdendo centralità.

La FCC americana ha votato all’unanimità per l’apertura di 50 MHz in banda 800 MHz ai droni.

Si tratta di un provvedimento volto a maggiore innovazione e parità di utilizzo in una banda che tradizionalmente è usata per la comunicazione cellulare.

A prima vista, se considerata insieme alla notizia dell’acquisizione da parte di Starlink di porzioni di spettro 800 MHz per 8 miliardi di dollari per il broadband satellitare, sembra sempre più evidente il passaggio di bande di spettro tradizionalmente usate per la telefonia mobile anche ad altri usi. Una diminuzione del peso specifico delle telco? Di certo una perdita di centralità degli operatori tradizionali sembra trasparire da questi nuovi scenari.

Superato il rischio interferenze

Il documento aggiunge che il provvedimento “stabilisce che la restrizione, in vigore da decenni, sull’uso della banda cellulare a 800 MHz da parte di velivoli non è più necessaria per i sistemi di aeromobili a pilotaggio remoto (UAS), poiché le moderne reti wireless impiegano tecnologie avanzate che impediscono a tali sistemi di causare interferenze alle reti stesse”.

“Per decenni, questo spettro è rimasto confinato a terra”, ha detto il presidente della FCC, Brendan Carr. “L’uso della banda in volo era bloccato da norme tecniche obsolete, redatte negli anni ’90, molto prima che la tecnologia dei droni diventasse una realtà concreta. Aggiornando queste regole, offriamo agli operatori di droni una nuova risorsa di spettro e apriamo la strada a nuovi modelli di business basati sulla connettività aerea”.

“Con questa decisione, facciamo la nostra parte per sostenere l’innovazione continua e trasformare la fantascienza in realtà”, ha aggiunto la commissaria Anna Gomez.

Droni business in divenire

Scott Bergmann, vicepresidente senior per gli affari normativi presso la CTIA, ha commentato: “La CTIA plaude alla FCC per aver reso disponibile una maggiore quantità di spettro commerciale, a sostegno di una connettività affidabile e sicura per operazioni innovative con droni, inclusi i voli oltre la linea di vista visiva (BVLOS). Ringraziamo il presidente Carr e la Commissione per la loro leadership e non vediamo l’ora di proseguire la collaborazione con i responsabili politici per promuovere l’innovazione americana nei settori wireless e dei droni”.

L’Association for Uncrewed Vehicle Systems International (AUVSI) ha concluso: “L’AUVSI plaude all’iniziativa della FCC di aprire la banda cellulare a 800 MHz agli aeromobili senza pilota. Una connettività affidabile è essenziale per i voli di routine oltre la linea di vista visiva; una maggiore disponibilità di spettro, utilizzabile in modo flessibile, aiuterà il settore a crescere su larga scala”.

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