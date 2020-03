La Federal Communication Commission (FCC) americana ha garantito frequenze radio extra agli operatori per far fronte a questo periodo di emergenza virus.

La Federal Communication Commission (FCC) americana ha garantito frequenze radio extra agli operatori per far fronte a questo periodo di emergenza virus. L’agenzia ha dato così il via libera alle richieste avanzate da Verizon, At&t e Dish che avevano auspicato il rilascio di porzioni di spettro in più. La misura è temporanea “per garantire le misure di distanziamento sociale richieste dalla situazione di pandemia, con il giusto incremento delle risorse di rete fissa e mobile”, ha detto il presidente della FCC Ajit Pai.

‘Keep Americans Connected’

Le reti americane stanno reggendo bene di fronte all’incremento del traffico che si è registrato anche negli Usa per il virus e le misure di contenimento messe in atto dal governo. Il rilascio provvisorio di nuove porzioni di spettro negli Stati Uniti rientra nel quadro del progetto ‘Keep Americans Connected’ che impegna gli operatori a fare tutto il possibile per mantenere online tutta la popolazione.

E in Italia?

Sul fronte italiano, non sono previsti per il momento rilasci, nemmeno temporanei, di nuove risorse spettrali per affrontare l’emergenza virus. Al momento si sono registrati incrementi del traffico di rete, soprattutto su fisso, ma non tali su rete mobile da richiedere il ricorso a nuove più ampie risorse di spettro radio.