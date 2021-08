Favorisca il Green pass, ma senza carta d’identità

A metà giornata è arrivata una nuova regola sul green pass, annunciata dalla ministra dell’Interno. Luciana Lamorgese: “Gli esercenti non devono controllare anche i documenti d’identità”. Ma il Dpcm dice altro e lo mostriamo in apertura.

Ecco svelato il piano “Italia a 1 Giga”. Spieghiamo perché, nonostante si chiami così, la scelta della soglia prestazionale di intervento è pari a 300 Mbit/s stabile in download.

Infine, sull’operazione Open Fiber/CDP/Macquarie rileggendo l’intervista a David Cantor, noto avvocato di Bruxelles esperto in materia, ci rendiamo conto che nessuna delle sue ipotesi ha perso un solo grammo di freschezza. I suoi quesiti rimangono tutti ed è per questo che ve la riproponiamo, perché riteniamo che sarà questo il terreno di confronto su cui si giocherà la partita del “signing”.

Ecco la selezione delle news del giorno pubblicate su www.key4biz.it

Green pass, Lamorgese: “Esercenti non devono controllare anche documenti d’identità”. Il Governo faccia pace con se stesso: il suo decreto dice altro

di Luigi Garofalo

La nuova regola contrasta il Dpcm: “L’intestatario del green pass dimostra, a richiesta dei verificatori, il documento di identità”. Leggi l’articolo

Piano Governo. 3,8 miliardi per banda ultra-larga a 6 milioni di civici

di Luigi Garofalo

I punti chiave del piano Governo ‘Italia a 1 Giga’. Le nuove infrastrutture degli operatori che le realizzeranno, ma con accesso wholesale.Leggi l’articolo

Piano “Italia a 1 Giga”. Bonannini (Open Fiber): “Puntare su fibra FTTH”

di Luigi Garofalo

A Key4biz, Simone Bonannini, direttore Marketing e Commerciale di Open Fiber, commenta il Piano “Italia 1 Giga”.Leggi l’articolo

Open Fiber. Tra il signing e il closing c’è di mezzo la Ue con Vestager

di Raffaele Barberio

3 mesi fa l’intervista a David Cantor, esperto in materia. Ci rendiamo conto che nessuna delle ipotesi ha perso un solo grammo di freschezza.Leggi l’articolo

36 milioni di euro per il bando “Cinema e Immagini per la Scuola”

di Angelo Zaccone Teodosi

L’avvio della rinnovata iniziativa interministeriale “Cips” per la promozione di una cultura critica in materia di cinema e audiovisivoLeggi l’articolo

Falsi green pass venduti su Telegram, 4 persone scoperte dalla Polizia postale

di Luigi Garofalo

32 i canali Telegram chiusii dagli agenti della Polizia postale impegnati nell’operazione “Fake Pass”Leggi l’articolo

Green pass, come recuperare in autonomia ‘l’authcode’ per avere la certificazione verde

di Luigi Garofalo

Ecco cosa puoi fare in autonomia per avere la tua Certificazione subito, se hai i requisiti e non hai ricevuto l’SMS o l’email.Leggi l’articolo

Sky-Amazon: Champions League via satellite in bar e hotel abbonati

di Redazione

Sky annuncia un accordo triennale con Amazon. Tutti i bar, hotel e altri locali pubblici abbonati a Sky di vedere le 16 migliori partite.Leggi l’articolo

Sorveglianza di massa, i 5 software della Polizia Usa per motivi di “sicurezza”

di Rachele Zinzocchi

Alcune tra le principali Big Tech che stanno lavorando in tal senso. No alla sorveglianza di massa come scusa per maggiore sicurezza.Leggi l’articolo

Accordo Enel e Confagricoltura. Carlo Tamburi: “Transizione ecologica anche per le imprese agricole”

di Redazione

Accordo Enel e Confagricoltura per la transizione energetica del settoreLeggi l’articolo

ALTRE NEWS

Key4biz Video

Together in transition: tra sostenibilità e 5G

Guarda il video