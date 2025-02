Swisscom ha svelato la roadmap operativa che guiderà il processo di integrazione, evidenziando come le operazioni più incisive si svolgeranno nei prossimi tre anni, con una concentrazione dei costi fino al 2027.

Come ormai noto il 2025 si è aperto con la nascita di Fastweb + Vodafone, la società frutto dell’operazione di acquisizione di Vodafone Italia da parte di Swisscom, proprietaria proprio di Fastweb.

Per la prima volta, durante la presentazione dei risultati del Q4 2024, Swisscom ha svelato la roadmap operativa che guiderà il processo di integrazione, evidenziando come le operazioni più incisive si svolgeranno nei prossimi tre anni, con una concentrazione dei costi fino al 2027. Nel frattempo, la strategia di rebranding prevede di mantenere, almeno fino al 2027, tre distinti marchi commerciali – Fastweb, Vodafone e Ho mobile – sotto l’ombrello societario, con il marchio Vodafone utilizzabile fino al 2029.

Sul fronte tecnico, già dal 2025 Fastweb avvierà la migrazione delle proprie SIM sulla rete mobile di Vodafone, operazione volta a eliminare gli onerosi accordi di roaming con TIM e Wind Tre e a generare risparmi significativi. La nuova Fastweb non si limiterà all’integrazione commerciale e tecnica: sono infatti previsti investimenti per potenziare la copertura FTTH e 5G, puntando a raggiungere per entrambe il 90% della popolazione entro il 2030.

Rimane da vedere se nei prossimi mesi e anni i progetti annunciati si realizzeranno concretamente e, soprattutto, quali impatti avranno sui clienti finali.

