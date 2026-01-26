Luigi Ferraris, ex ad di Fibercop che nel suo curriculum può vantare anche un passato alla guida di Ferrovie dello Stato e di Terna, entra a far parte del Consiglio di amministrazione di Fastweb+Vodafone con il ruolo di vicepresidente esecutivo.

“L’ingresso di Ferraris ben riflette il nuovo posizionamento e il peso industriale dell’azienda a seguito dell’incorporazione di Vodafone Italia; conferma la volontà di dotarsi di una governance all’altezza delle sfide industriali, tecnologiche e strategiche che attendono l’azienda nel nuovo perimetro” ha detto l’ad Walter Renna.

“Questo gruppo si distingue per serietà e affidabilità – sottolinea Luigi Ferraris – In un contesto sfidante e in continua evoluzione, sarò lieto di mettere a disposizione l’esperienza maturata nella gestione di infrastrutture e sistemi complessi per affrontare insieme le sfide tecnologiche e industriali che ci attendono”.

Ferraris si era dimesso un anno fa dal timone di Fibercop per differenze di vedute con gli azionisti, in particolare con il primo azionista KKR.

