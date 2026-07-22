Fastweb + Vodafone diventa partner unico per il settore delle telecomunicazioni di SmartCityLab Milano, lo spazio del Comune di Milano dedito all’innovazione e alla sperimentazione tecnologica per la Città Intelligente, inaugurando oggi l’Innovation Hub. All’interno degli spazi di via Ripamonti 88, l’Hub metterà a disposizione di imprese, startup e cittadini le tecnologie più avanzate – 5G, IoT, Cloud, Intelligenza Artificiale e Cybersecurity – e la sua esperienza nella progettazione e nello sviluppo di soluzioni innovative.

Fastweb + Vodafone entra così a far parte di un ecosistema che supporta le startup e le imprese con competenze specialistiche collaborando per testare soluzioni e servizi scalabili e replicabili per la città intelligente del futuro. L’obiettivo è di mettere le tecnologie più avanzate al servizio della società, così da generare benefici concreti e reali per cittadini, imprese e territorio.

L’evento di presentazione dell’Innovation Hub di Fastweb + Vodafone

All’evento di presentazione dell’Innovation Hub erano presenti Layla Pavone, Coordinatrice del board per l’innovazione tecnologica e la trasformazione digitale del Comune di Milano; Lucia Scopelliti, Direttrice DP Economia Urbana Moda e Design del Comune di Milano; Alessandro Magnino, Chief Strategy & Transformation Officer di Fastweb + Vodafone e Luca Chiodaroli, Digital Innovation Partner di PwC Italia in rappresentanza dell’RTI che gestisce SmartCityLab Milano.

“SmartCityLab Milano nasce un anno fa da una partecipazione sinergica di attori istituzionali sia locali che sia nazionali – ha dichiarato Alessia Cappello, Assessora allo Sviluppo Economico e Politiche del Lavoro del Comune di Milano – Quello presentato oggi con Fastweb + Vodafone è un progetto che consolida l’impegno dell’Amministrazione sulle tematiche della Città Intelligente, in continuità con le iniziative Smart City e Gemello Digitale Esteso. Lo SmartCityLab Milano conferma la propria vocazione come luogo d’incontro tra istituzioni, imprese, startup e innovatori, creando le condizioni per trasformare idee e tecnologie in progetti concreti a beneficio della città”.

Al servzio delle startup

Layla Pavone, Coordinatrice del board per l’innovazione tecnologica e la trasformazione digitale del Comune di Milano, ha commentato: “L’apertura dell’Innovation Hub di Fastweb + Vodafone rappresenta un passo importante nella crescita di SmartCityLab Milano come infrastruttura al servizio della trasformazione digitale della città. Mettere a disposizione di startup e imprese tecnologie abilitanti come il 5G, l’Intelligenza Artificiale e il Cloud significa accelerare concretamente i tempi tra l’idea e la sua applicazione reale, in un ecosistema dove pubblico e privato collaborano con lo stesso obiettivo: rendere Milano un laboratorio permanente di innovazione al servizio dei cittadini e del territorio”.

Magnino (Fastweb+Vodafone): “Innovazione significa trasformare idee in progetti”

Alessandro Magnino, Chief Strategy & Transformation Officer di Fastweb + Vodafone, ha dichiarato: “Fare innovazione significa trasformare un’idea in un progetto di business concreto, scalabile e capace di generare valore per il territorio. Per questo è importante che startup e aziende possano testare, validare e far evolvere le loro soluzioni in un ambiente tecnologico come l’Innovation Hub che inauguriamo oggi all’interno di SmartCityLab Milano, lo spazio del Comune di Milano dedicato all’innovazione. In questo luogo aperto alla sperimentazione e alla collaborazione, Fastweb + Vodafone mette a disposizione di startup e imprese connettività e tecnologie all’avanguardia come 5G, Edge Computing e intelligenza artificiale. Quando la tecnologia è progettata per essere concretamente utile nella vita quotidiana delle persone, e può svilupparsi in un sistema in cui aziende e istituzioni lavorano fianco a fianco, nasce un contesto capace di generare un impatto reale e di avere ricadute positive in ogni settore”.

L’intera gestione di SmartCityLab Milano è stata affidata ad un RTI formato da un network multidisciplinare di imprese esperte di innovazione. È PwC Italia ad assumere il ruolo di capofila, affiancata da LifeGateWay, LifeGate, Underdogs, Webgenesys, Designtech. Da questa contaminazione di competenze, nasce una ricca proposta innovativa rivolta a imprese, Pubblica Amministrazione, Istituzioni, neo-figure imprenditoriali e cittadinanza.

SmartCiityLab strategico per l’ecosistema dell’innovazione cittadina

Luca Chiodaroli, Digital Innovation Partner di PwC Italia, afferma: “Nel suo primo anno di attività, SmartCityLab Milano ha dimostrato di poter diventare un’infrastruttura strategica per l’ecosistema dell’innovazione della città. Il progetto nasce con una missione chiara, condivisa con il Comune di Milano, e, forti dei risultati raggiunti, siamo convinti che questi obiettivi stiano prendendo forma. Come incubatore e acceleratore certificato abbiamo avviato il programma HUMAN + AI, accompagnando dieci startup in un percorso di crescita e altrettante sono state selezionate per il programma in partenza a settembre. Come laboratorio di sperimentazione abbiamo inserito stabilmente 6 tecnologie innovative, offrendo uno spazio concreto in cui testare soluzioni per la città del futuro. E, come centro di promozione dell’innovazione urbana, abbiamo accolto oltre 80 eventi, trasformando SmartCityLab Milano in un punto di riferimento per il dialogo tra i protagonisti dell’ecosistema. Questi traguardi rappresentano un punto di partenza non di arrivo. La nostra ambizione è consolidare SmartCityLab Milano come una piattaforma permanente di innovazione urbana, capace di attrarre competenze, investimenti e sperimentazioni, contribuendo a rafforzare il posizionamento internazionale di Milano come città dell’innovazione e laboratorio di sviluppo sostenibile“.

Le tecnologie e le startup nell’Innovation Hub

All’interno dell’Innovation Hub di Fastweb + Vodafone, la rete 5G e la fibra ottica diventano la base di connettività su cui costruire soluzioni per la città intelligente – dalla mobilità alla sostenibilità, dalla sicurezza urbana ai servizi ai cittadini. Le altre tecnologie – 5G, Multi-access Edge Computing, Mobile Private Network, Fastweb AI – sono a disposizione di startup e imprese che vogliano sperimentare le loro soluzioni in ambienti reali e con il supporto di esperti.

L’inaugurazione dell’Innovation Hub si inserisce nella strategia di Fastweb + Vodafone di investire in innovazione e accompagnare startup e aziende nei loro progetti di crescita, come avviene già in NeXXt Ventures, il programma di Corporate Venturing di Fastweb + Vodafone che unisce investimenti strategici, incubazione di nuove imprese e collaborazione di sistema per guidare l’innovazione in Italia.

Startup presenti

All’evento di presentazione erano presenti alcune startup che hanno usato e stanno usando le tecnologie Fastweb + Vodafone per sviluppare i loro progetti e portarli sul mercato. Fra queste GridShare, startup del settore dell’energia rinnovabile che consente di investire in impianti fotovoltaici e diventare proprietari di porzioni di parchi solari; Mama Insurance, la prima Managing General Agent (MGA) AI native in Italia, che sviluppa e distribuisce polizze assicurative personalizzate in modo completamente digitale; NextMindLab, la startup spin-off di Fastweb + Vodafone che ha sviluppato ROSS, un assistente agentico di Intelligenza Artificiale che agisce per l’utente integrandosi con gli strumenti di produttività quotidiani.

Durante l’evento in SmartCityLab Milano sono inoltre state mostrate alcune tecnologie in azione: AI Safety 4 Smart Mobility, la piattaforma interoperabile e replicabile in grado di ottimizzare i flussi urbani con particolare attenzione agli utenti vulnerabili – pedoni e ciclisti; Fastweb Power Control, la spina intelligente per ridurre i consumi energetici attraverso il monitoraggio intelligente dei propri elettrodomestici; e FastwebAI Suite, la piattaforma basata sull’Intelligenza Artificiale per abilitare la trasformazione digitale di aziende e PA italiane.

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