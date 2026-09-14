MamaInsurance, piattaforma assicurativa AI-native italiana, ha chiuso un nuovo round di investimento guidato da Fastweb+Vodafone, con il supporto di Founders Factory e Vento. L’operazione, che fa seguito al primo investimento del 2025, porta la raccolta complessiva della startup bolognese a oltre 2 milioni di euro tra equity, finanza pubblica non diluitiva e debito. Il nuovo capitale finanzierà l’espansione della piattaforma oltre la polizza casa, verso nuove linee personali e prodotti dedicati alle PMI.

Italia, un Paese poco assicurato

L’Italia rimane uno dei mercati più sotto assicurati d’Europa: oltre il 50% delle famiglie non dispone di una polizza casa, nonostante l’aumento dell’esposizione a incendi, allagamenti e furti. Mama Insurance è nata per colmare questo gap strutturale con un’esperienza cliente completamente ridisegnata: forte automazione e personalizzazione AI, preventivo istantaneo, coperture modulari in italiano, acquisto end-to-end interamente online in meno di due minuti. La sottoscrizione è garantita da Chubb, gruppo assicurativo globale.

La distribuzione avviene attraverso un modello multicanale: piattaforma diretta digitale, rete di agenti e broker, partnership embedded con primari brand consumer. La società sta inoltre sviluppando nuove capacità distributive AI-driven, oggi in R&S, pensate per ridefinire il modo in cui l’assicurazione viene scoperta, acquistata e vissuta in Italia.

“L’Italia è l’unico grande mercato europeo senza un campione assicurativo digitale e AI-native. Lo stiamo diventando noi. La polizza casa è il punto di partenza, ma la nostra ambizione è costruire la piattaforma che protegge gli italiani in ogni dimensione della vita e dell’impresa: dalla casa agli animali domestici, dalla famiglia alla salute, fino all’uso dell’AI nel proprio business. La rinnovata fiducia di Fastweb+Vodafone e Founders Factory è il segnale più forte che questa visione è quella giusta – e che il momento per costruirla è adesso”. Leonida Fini Zarri, Fondatore e CEO di Mama Insurance.

La raccolta: 2 milioni con tre validatori

Il round si articola in tre componenti complementari. L’equity guidata da Fastweb+Vodafone, Founders Factory e Vento, consolida il nucleo degli investitori strategici. A questo si aggiungono fondi ottenuti tramite bandi nazionali e regionali – un segnale di riconoscimento istituzionale del progetto – e debito bancario, che attestano la solidità creditizia della società. La combinazione di questi tre canali racconta una startup che ha già superato la fase della pura scommessa ed è entrata in quella dell’execution.

Il ruolo di Fastweb+Vodafone

Il follow-on di Fastweb+Vodafone rafforza una collaborazione focalizzata su R&S congiunta, capacità di intelligenza artificiale e progettazione di esperienze cliente digitali di nuova generazione. Le due società condividono l’ambizione di portare in Italia servizi digitali avanzati per consumatori e imprese, esplorando sinergie su prodotto, tecnologia e relazione con il cliente.

«Investire in Mama Insurance riflette l’impegno di lungo periodo di Fastweb+Vodafone nel sostenere gli innovatori italiani più ambiziosi e nell’esplorare come l’AI e le tecnologie digitali possano ridefinire intere categorie di servizi per consumatori e imprese in Italia. Mama rappresenta esattamente il tipo di iniziativa AI-native e di leader di settore che vogliamo contribuire a far nascere e crescere in Italia.» Alessandro Magnino, Chief Strategy & Transformation Officer,Fastweb+Vodafone.

Founders Factory e il futuro dell’insurance italiano

“Mama Insurance fa parte della nuova generazione di società insurtech che stanno costruendo esperienze AI-native. Il suo obiettivo è rendere l’assicurazione più semplice, veloce e accessibile per i consumatori e le imprese italiane, affrontando lo storico protection gap del nostro Paese con un approccio nuovo e interamente digitale. Con il supporto di Founders Factory e Fastweb+Vodafone, Mama Insurance sta sviluppando un prodotto assicurativo di nuova concezione e siamo entusiasti di sostenerne la crescita in vista del lancio sul mercato”. Damian Routley, Chief Operating Officer, Founders Factory.

Oltre la casa: personal lines e PMI

Con il nuovo capitale, Mama Insurance accelererà l’espansione della piattaforma ben oltre la polizza casa. La società sta preparando il lancio di nuove linee personali e di prodotti dedicati alle PMI italiane – un segmento in cui il protection gap è altrettanto strutturale quanto quello delle famiglie. L’obiettivo è costruire la piattaforma assicurativa di riferimento per chi cerca coperture digitali, modulari e comprensibili, insieme ai migliori sottoscrittori sul mercato per i specifici rami assicurativi.

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