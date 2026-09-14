Fastweb+Vodafone, doppia certificazione per Parità di Genere e Diversity & Inclusion

Fastweb+Vodafone rafforza il suo impegno sui temi della Diversity, Equity & Inclusion con l’ottenimento per la prima volta dell’Attestazione Diversity & Inclusion ISO 30415:2021e il rinnovo della Certificazione per la Parità di Genere UNI/PdR 125:2022, rilasciati dall’ente certificatore Bureau Veritas Italia.

Passo in avanti nell’integrazione aziendale

I due riconoscimenti rappresentano un ulteriore passo nel percorso di integrazione dell’azienda e testimoniano la volontà di Fastweb+Vodafone di consolidare, anche attraverso strumenti di misurazione e valutazione riconosciuti a livello internazionale, un modello organizzativo fondato sull’inclusione, sulla valorizzazione delle differenze e sulle pari opportunità.

Il percorso verso le certificazioni è stato accompagnato dal lavoro del Comitato Guida Diversity, Equity&Inclusion di Fastweb + Vodafone, istituito per governare e supervisionare il processo di armonizzazione delle policy e delle pratiche aziendali e per definire un sistema comune di monitoraggio degli indicatori. Il processo ha permesso di mettere a fattor comune esperienze, strumenti e buone pratiche maturate negli anni da Fastweb e Vodafone Italia, integrati ora nel nuovo assetto di Fastweb+Vodafone.

Parità di genere in concreto

La certificazione UNI/PdR 125:2022 valuta la capacità dell’organizzazione di adottare misure concrete per promuovere la parità di genere attraverso un insieme di indicatori relativi, tra gli altri, a cultura e strategia, governance, processi HR, opportunità di crescita e inclusione delle donne, equità remunerativa, tutela della genitorialità e conciliazione tra vita privata e lavoro.

L’ISO 30415:2021 offre un quadro di riferimento per sviluppare e consolidare una cultura organizzativa orientata alla Diversity & Inclusion, estendendo l’impegno oltre il ciclo di vita della gestione delle risorse umane: si applica anche alla fornitura di prodotti e servizi, alle relazioni con la catena di fornitura e alle relazioni con gli stakeholder esterni, al fine di garantire equità, imparzialità e parità in tutti i processi, nelle pratiche e nelle decisioni dell’organizzazione.

Attività di orientamento in scuole e università

L’ottenimento delle certificazioni conferma la centralità di questi temi nella cultura di Fastweb+Vodafone e dà evidenza del lavoro portato avanti negli anni per tradurre questi principi in iniziative concrete, con attività di orientamento per le nuove generazioni nelle scuole e nelle università, sostegno alla presenza femminile nei percorsi scientifici e tecnologici, attività di formazione e sensibilizzazione sui temi dell’inclusione e della violenza di genere e policy dedicate alla genitorialità e all’orientamento affettivo e sessuale

Cultura aziendale inclusiva

“L’attestazione ISO 30415 rappresenta un importante passo avanti nel percorso di costruzione di una cultura organizzativa realmente inclusiva. Il valore distintivo della norma risiede nella sua capacità di coinvolgere trasversalmente tutte le funzioni aziendali, chiamate a integrare la prospettiva inclusiva nei processi e nelle decisioni quotidiane. Il contestuale rinnovo della certificazione UNI/PdR 125 sulla parità di genere rafforza ulteriormente questo impegno, evidenziando la volontà di Fastweb+Vodafone di adottare un approccio sistemico ai temi dell’equità e della valorizzazione delle differenze. Si tratta di due riconoscimenti complementari che testimoniano come inclusione e responsabilità sociale siano oggi leve strategiche per la creazione di valore condiviso”, dice Roberta Prati, Certification Director South East Europe di Bureau Veritas.

“Parlare oggi di Diversity, Equity & Inclusion significa per noi andare oltre le iniziative. Significa chiedersi come questi principi entrino nelle decisioni, nelle relazioni e nel modo in cui lavoriamo ogni giorno. L’attestazione ISO 30415 e il rinnovo della certificazione per la parità di genere UNI/PdR 125 ci danno un quadro comune per continuare in questa direzione, a partire da un lavoro che ha richiesto qualcosa di raro in un percorso di integrazione: mettere a confronto due culture organizzative distinte ma fondate su basi solide e autentiche e farne emergere un unico modello, riconosciuto oggi anche da standard internazionali” ha detto Silvia Cassano, Chief People Officer di Fastweb+Vodafone.

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