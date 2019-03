Fastweb, workshop gratuiti in occasione della Milano Digital Week 2019

Fastweb per il secondo anno è Partner di Milano Digital Week, l’iniziativa promossa dal Comune di Milano e realizzata da Cariplo Factory, in collaborazione con IAB – Interactive Advertising Bureau e Hublab in programma dal 13 al 17 marzo.

Fastweb ha le sue radici nella città di Milano e dalla sua fondazione scommette su innovazione e digitale per migliorare la vita e il lavoro delle persone e delle imprese. In occasione della Milano Digital Week, la società apre le porte del proprio Data Center Tier IV di ultima generazione agli appassionati di tecnologia e organizza incontri in cui è possibile sperimentare in prima persona soluzioni intelligenti per l’efficienza dei servizi urbani e per la telemedicina basati sulla tecnologia 5G, confrontarsi su tematiche quali i Big Data e le applicazioni della Blockchain.

Inoltre Fastweb organizza workshop, completamente gratuiti, per diffondere competenze digitali. I workshop e gli incontri sono ospitati nella nuova sede di Fastweb di piazza Olivetti e in Fastweb Digital Academy, presso Cariplo Factory.

Fastweb, via Caracciolo 51

Mercoledì 13 e giovedì 14 marzo dalle ore 17:30 alle ore 19:30 Fastweb offrirà la possibilità a cittadini e appassionati di tecnologia di visitare il proprio Data Center di ultima generazione. La visita sarà preceduta da un breve incontro che illustrerà cosa è un Data Center Tier IV e come funziona, cosa si intende per Cloud Computing e il ruolo svolto ogni giorno dal Security Operations Center di Fastweb per garantire in ogni momento la sicurezza in rete dei propri clienti.

Fastweb Headquarter, Piazza Adriano Olivetti 1

Mercoledì 13 marzo alle ore 17:30si svolgerà il workshop “Come funziona la Telemedicina: le cure e le diagnosi da casa” in cui sarà possibile sperimentare in prima persona i vantaggi della soluzione innovativa di telemonitoraggio domiciliare e supporto alla diagnosi, realizzata da Fastweb per i pazienti e per le strutture sanitarie pubbliche e private.

Giovedì 14 marzo dalle 13:00 alle 14:30, Enrico Mentana presenterà Open, il giornale Online aperto a tutti. Alle ore 17:30 il seminario “Blockchain: cosa è e perché ci interesserà direttamente” introdurrà ai partecipanti le modalità di funzionamento di questa interessante tecnologia che sta calamitando l’attenzione di svariati settori.

Venerdì 15 marzo, dalle ore 17:30, si svolgerà la presentazione del libro “Algoritmi di libertà”, insieme a Michele Mezza, autore dell’opera, e Sergio Scalpelli, Direttore Relazioni Esterne e Istituzionali di Fastweb.

Fastweb Digital Academy, Cariplo Factory via Bergognone 34

Venerdì 15 marzo dalle ore 11:00,si terràil seminario “Come incrementare l’esperienza tra Punto Vendita Fisico e Digitale nel settore Lusso ed Estetica?”, un viaggio tra negozi a forma di Blog, Chatbot e Realtà Aumentata. Dalle ore 14:00, “Social Media e Personal Branding”, incontro che ha l’obiettivo di sensibilizzare sull’importanza della reputation online individuale e della gestione della propria immagine professionale pubblica. Dalle ore 16:00, “3D Printing Lab”, appuntamento riservato alla stampa in 3D che aiuterà a compiere i primi passi nella digital fabrication.

Sabato 16 marzo dalle ore 11, è previsto il seminario “Tra tecnologia e etica: come cambieranno i Brand del futuro?”. Infine, alle15:00 si terrà il workshop “Il cittadino consapevole verso la scienza dei dati, i big data, il machine learning”, che affronterà – in quattro diverse sessioni tenute da docenti dell’Università Bicocca di Milano e dall’Università di Bologna – il tema di come i dati digitali impattano sempre più nelle nostre vite e della necessità di creare una nuova cultura che fornisca strumenti utili per governarli.

La partecipazione agli eventi è aperta a tutti ed è gratuita (vedi programma completo su MilanoDigitalWeek.it e su fastweb.it/corporate). E’ richiesta l’iscrizione su Eventbrite.